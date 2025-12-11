Zendaya a șocat milioanele de fani cu noul ei inel de logodnă. Ce s-a întâmplat cu Tom Holland?

Imaginea, care a circulat fulgerător pe rețelele de socializare, a confundat milioane de fani care știau foarte bine că actrița este într-o relație stabilă cu Tom Holland, iar Pattinson are o legătură de durată cu Suki Waterhouse.

Misterul a fost lămurit abia când s-a dezvăluit că totul este, de fapt, parte dintr-o ingenioasă strategie de marketing pentru un nou film romantic produs de A24, intitulat The Drama.

Un anunț de logodnă care a bulversat Hollywood-ul

Cei care au deschis ieri The Boston Globe s-au lovit de o imagine neașteptată: o poză cu Zendaya și Robert Pattinson, zâmbind ca un cuplu proaspăt logodit, lângă un text care părea să anunțe oficial pasul următor în relația lor. Mulți cititori, neobișnuiți cu astfel de surprize într-o publicație prestigioasă, au presupus că actorii își oficializaseră discret relația, lucru care ar fi reprezentat un șoc major pentru Hollywood.

În realitate, „logodna” era una fictivă, aparținând personajelor Emma Harwood și Charlie Thompson, protagoniștii filmului The Drama, o producție romantică A24 care îi reunește pe Zendaya și Pattinson.

Strategia a fost atât de bine pusă la punct încât ziarul a recunoscut ulterior, într-un articol propriu, că a primit o solicitare „neobișnuită” pentru publicarea materialului. Echipa de marketing a cerut suspendarea rubricii zilnice „TV Critic’s Corner”, pentru a face loc anunțului plasat strategic lângă secțiunea „Love Letters”, dedicată sfaturilor romantice.

Reacțiile fanilor

Pe rețelele de socializare, fanii au izbucnit instantaneu. Mulți s-au arătat impresionați de ingeniozitatea campaniei, iar comentariile au curs cu mii:

„Este o mișcare foarte inteligentă din partea echipei de marketing, m-ar face să mă opresc din drum! Îmi place că este lângă rubrica Love Letters”, a scris un utilizator pe Instagram.

Un alt fan a postat pe Twitter: „A24 chiar a publicat un anunț de logodnă în The Boston Globe? Genial!”

Pe Reddit, cineva a remarcat: „Arată bine împreună. Nici nu știu despre ce e filmul, dar posterul ăsta m-a convins deja”.

Confuzia a fost amplificată de faptul că, în ultimele luni, s-au tot speculat posibile logodne între Zendaya și Tom Holland, după ce actrița fusese surprinsă cu un inel masiv pe deget. De această dată, însă, inelul era doar un element de recuzită pentru pelicula A24.

Tom Holland, prins în vâltoarea zvonurilor

De când relația dintre Tom Holland și Zendaya a devenit publică, cei doi au încercat să își păstreze viața personală cât mai discretă. Cu toate acestea, valul de zvonuri despre logodnă a revenit în forță după apariția fotografiei din The Boston Globe.

Într-un interviu din 2024 pentru The Hollywood Reporter, Tom Holland declara ferm: „Relația noastră este ceva pe care o protejăm foarte mult și vrem să o păstrăm cât mai sacră posibil. Nu credem că datorăm asta cuiva, este treaba noastră și nu are nimic de-a face cu carierele noastre”.

Chiar și în fața întrebărilor insistente ale tabloidelor, actorul a menținut aceeași linie, refuzând să comenteze asupra zvonurilor privind o posibilă logodnă reală.

Robert Pattinson și Suki Waterhouse: un cuplu stabil, departe de lumina scandalurilor

Confuzia generată de anunțul fictiv a afectat temporar și percepția publică asupra lui Robert Pattinson, aflat într-o relație de mai mulți ani cu actrița și cântăreața Suki Waterhouse. Cei doi au devenit părinți recent, iar relația lor este considerată una dintre cele mai stabile din industria filmului.

Pentru cititorii care nu au urmărit atent contextul, poza din ziar ar fi părut o lovitură de teatru: Pattinson „logodindu-se” cu Zendaya peste noapte.

The Drama – un film învăluit în mister

Strategia de marketing a avut însă un efect secundar neașteptat: fanii au realizat cât de intens va fi anul 2026 pentru cei doi actori. Pe lângă The Drama, ei apar împreună în alte două producții majore:

Dune 3

The Odyssey

„Ce parcurs nebunesc pentru amândoi”, a comentat un internaut pe Twitter.

Alt fan a remarcat pe Reddit: „Zendaya și Pattinson au un an incredibil în 2026... Dune, Odyssey, Spider-Man, asta”.

Până la viralizarea anunțului, detaliile despre scenariul filmului erau puține și vagi. A24 a menținut un aura de secret, oferind doar un slogan intrigant: „Cu câteva zile înainte de nuntă, relația unui cuplu este zguduită când unul dintre parteneri descoperă adevăruri tulburătoare despre celălalt”.

Primul trailer, lansat astăzi, confirmă atmosfera tensionată și romantică a filmului, alimentând și mai mult discuțiile din mediul online. Lansarea este programată pentru primăvara lui 2026.