€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Economie Cât plătesc românii rată pentru a fi proprietari? Harta creditelor ipotecare în 2025
Data publicării: 12:24 11 Dec 2025

Cât plătesc românii rată pentru a fi proprietari? Harta creditelor ipotecare în 2025
Autor: Ioana Dinu

imobiliare blocuri blocuri
 

Clujenii au avut nevoie de cele mai substanțiale împrumuturi în 2025 pentru a deveni proprietari.

Clujenii au avut nevoie de cele mai substanțiale împrumuturi în 2025 pentru a deveni proprietari, în timp ce timișorenii au luat de la bancă cele mai mici sume de bani, arată o analiză a creditelor ipotecare accesate de locuitorii marilor orașe prin intermediul brokerilor rețelei Imobiliare.ro Finance.

Creditul ipotecar nou cu cea mai mare valoare a fost acordat, însă, anul acesta în Capitală.

Singurul oraș unde valoarea medie a unui credit ipotecar nou depășește 100.000 euro

Clujenii ajung și în 2025 pe prima poziție în topul național. Creditele accesate de aceștia prin intermediul brokerilor din rețeaua Imobiliare.ro Finance pentru realizarea achizițiilor imobiliare au fost cele mai mari din țară. Discutăm despre sume cu 31% mai consistente decât cele la care au apelat bucureștenii pentru a deveni proprietari și cu 45% mai mari față de cele necesare timișorenilor pentru cumpărarea unei locuințe.

Valoarea medie a unui credit ipotecar nou a atins 106.965 euro în Cluj-Napoca, iar rata lunară achitată băncii a ajuns la 588 euro. Nu este de mirare, însă, dacă luăm în considerare faptul că acesta este cel mai scump oraș din țară pentru cumpărători, prețul mediu solicitat de către proprietari și dezvoltatori depășind pragul de 3.200 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro.

Locul 2 pe țară ocupat de constănțeni

Constănțenii ocupă următorul loc în clasamentul național al românilor care au accesat, în 2025, cele mai mari credite ipotecare noi prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance. Valoarea medie a unui astfel de împrumut a ajuns la 84.127 euro în cazul orașului de pe litoral, iar rata medie la 459 euro. 

Pe plan local s-a înregistrat o apreciere semnificativă a prețurilor locuințelor în ultimul an cererea menținându-se constat la un nivel ridicat.

Cel mai mare credit ipotecar din 2025: 2 milioane lei

Cei care și-au dorit să cumpere o proprietate imobiliară în Capitală au apelat la împrumuturi cu o valoare medie de 81.395 euro. Ei au achitat ulterior o rată medie de 446 euro.

Brokerii Imobiliare.ro Finance au intermediat anul acesta în București cel mai mare credit ipotecar, de aproximativ 2 milioane lei (435.000 euro). Împrumutul a fost accesat pentru achiziția unui apartament din zona Floreasca.

Peste 78.000 euro credit pentru locuință în două orașe

Ieșenii și brașovenii au luat anul acesta credite ipotecare de peste 78.000 euro pentru a deveni proprietari. În Capitala Moldovei prețurile au crescut mai mult decât în Brașov, dar orașul rămâne unul dintre cele mai accesibile din țară pentru cumpărători. În schimb, locuințele de la poalele Tâmpei sunt unele dintre cele mai scumpe, dar petrec și cel mai mult timp în piață în așteptarea cumpărătorilor.

Valoarea medie a unui credit ipotecar nou a ajuns la 78.959 euro în Iași și la 78.383 euro în Brașov. Rata medie achitată lunar de ieșeni anul acesta a fost de 435 euro. Brașovenii au plătit 437 euro/lună.

Unde se iau cele mai mici credite ipotecare

Timișorenii au nevoie de cele mai mici sume de bani de la bancă pentru a face o achiziție imobiliară, dacă ne raportăm la locuitorii principalelor orașe din țară. Valoarea medie a unui credit nou accesat pe plan local prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance a fost, în 2025, de 73.928 euro. Rata medie plătită de timișoreni a fost și ea cea mai redusă din țară, mai exact de 410 euro/lună.

Piața rezidențială locală este considerată a fi una dintre cele mai stabile din România. Locuințele se vând aici aproape la fel de repede ca în Capitală, dar la prețuri mult mai mici. În medie, cumpărătorii achită, conform Indicelui Imobiliare.ro, 1.857 euro/mp util pentru un apartament în orașul de pe Bega față de aproape 2.180 euro/mp util în București.

VEZI ȘI: Imobiliarele, lovite în plin: Locuințele ar putea costa cu 50% mai puțin! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

imobiliare
bucuresti
credit ipotecar
cluj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
(P) Comunitatea Stejarii: excelență în siguranța rezidenților și grija pentru mediu
Publicat acum 28 minute
Sicilia Express de Crăciun 2025: dublarea numărului de călătorii la preț redus, noi date și tarife
Publicat acum 31 minute
Orele de educație remedială nu pot fi impuse elevilor. Ce spune procedura oficială
Publicat acum 51 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat acum 53 minute
Atac ucrainean asupra unei platforme Lukoil de exploatare a petrolului în Marea Caspică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 09 Dec 2025
Urgență bruscă și periculoasă în SUA. 18 milioane de americani, avertizați să rămână în case
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close