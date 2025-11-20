Primul apartament din România cumpărat cu criptomonede se află la Brașov. Cât a costat - FOTO

Primul apartament plătit cu monede virtuale s-a vândut la Brașov. Acesta este situat în centrul istoric al orașului și a costat echivalentul a 369.000 de euro.

Cumpărătorii? Un cuplu tânăr, format dintr-o româncă și un francez, care s-au îndrăgostit imediat de această locuință care are pereți denivelați, tocuri de uși cu aspect nefinisat, mobilier minimalist, în tonuri de bej, și lumini discrete.

Imagine cu dormitorul apartamentului din Brașov cumpărat cu criptomonede. Foto: Captură video Pro TV

"Tranzacția s-a realizat într-un timp record"

Potrivit reprezentanților companiei imobiliare care s-au ocupat de vânzarea proprietății, tranzacția a fost făcută într-un timp record. Cuplul a plătit valoarea apartamentului la doar câteva zile după ce l-au vizitat pentru prima oară.

Imagine cu bucătăria apartamentului din Brașov cumpărat cu criptomonede. Foto: Captură video Pro TV

„Tranzacția s-a realizat într-un timp record. În weekend s-a întâmplat vizita, câteva zile mai târziu tranzacția s-a finalizat la notar. Plata, de asemenea, s-a făcut extrem de rapid, a fost folosit portofelul de cripto”, a declarat Monica Barbu, reprezentantul companiei imobiliare care s-a ocupat de vânzarea acestui apartament, pentru Știrile Pro TV.

Apartamentul este situat la doar câțiva pași de Piața Sfatului și a fost renovat în stilul „wabi-sabi”, un concept japonez care pune în valoare frumusețea imperfecțiunilor. Noii proprietari spun că îl vor păstra doar pentru ei și că nu intenționează să îl folosească în scop turistic, așa cum se întâmplă cu alte proprietăți situate în zonă.

Fotografie făcută în apartamentul din Brașov cumpărat cu criptomonede. Sursa: Captură Pro TV