€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980
 
DCNews Stiri Social Primul apartament din România cumpărat cu criptomonede se află la Brașov. Cât a costat - FOTO
Data publicării: 08:53 20 Noi 2025

Primul apartament din România cumpărat cu criptomonede se află la Brașov. Cât a costat - FOTO
Autor: Doinița Manic

apartament Brasov cumpărat cu criptomonede Imagine cu blocul din Brașov în care se află apartamentul cumpărat cu criptomonede. Foto: Captură video Pro TV
 

A fost vândut primul apartament cu monede virtuale la Brașov.

Primul apartament plătit cu monede virtuale s-a vândut la Brașov. Acesta este situat în centrul istoric al orașului și a costat echivalentul a 369.000 de euro.

Cumpărătorii? Un cuplu tânăr, format dintr-o româncă și un francez, care s-au îndrăgostit imediat de această locuință care are pereți denivelați, tocuri de uși cu aspect nefinisat, mobilier minimalist, în tonuri de bej, și lumini discrete.

Imagine cu dormitorul apartamentului din Brașov cumpărat cu criptomonede. Foto: Captură video Pro TV

"Tranzacția s-a realizat într-un timp record"

Potrivit reprezentanților companiei imobiliare care s-au ocupat de vânzarea proprietății, tranzacția a fost făcută într-un timp record. Cuplul a plătit valoarea apartamentului la doar câteva zile după ce l-au vizitat pentru prima oară.

Imagine cu bucătăria apartamentului din Brașov cumpărat cu criptomonede. Foto: Captură video Pro TV

„Tranzacția s-a realizat într-un timp record. În weekend s-a întâmplat vizita, câteva zile mai târziu tranzacția s-a finalizat la notar. Plata, de asemenea, s-a făcut extrem de rapid, a fost folosit portofelul de cripto”, a declarat Monica Barbu, reprezentantul companiei imobiliare care s-a ocupat de vânzarea acestui apartament, pentru Știrile Pro TV.

Apartamentul este situat la doar câțiva pași de Piața Sfatului și a fost renovat în stilul „wabi-sabi”, un concept japonez care pune în valoare frumusețea imperfecțiunilor. Noii proprietari spun că îl vor păstra doar pentru ei și că nu intenționează să îl folosească în scop turistic, așa cum se întâmplă cu alte proprietăți situate în zonă.

Fotografie făcută în apartamentul din Brașov cumpărat cu criptomonede. Sursa: Captură Pro TV

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

apartament brasov
apartament platit cu criptomonede
criptomonede
monede virtuale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Arta de a trăi frumos: De ce mobilierul italian rămâne simbolul eleganței absolute
Publicat acum 22 minute
Cine este Ciprian Ciucu. Portret de candidat la alegerile de la Primăria Capitalei
Publicat acum 25 minute
Judecătoare pensionară de 51 de ani a ucis un tânăr în scaun cu rotile, în parcare. A încurcat comenzile
Publicat acum 33 minute
Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului: 27 de persoane au murit
Publicat acum 34 minute
Buzău: Opt candidați înscriși la alegerile pentru funcția de președinte al CJ
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Publicat pe 18 Noi 2025
Ciolacu: Dacă se întâmplă așa ceva, votez la vedere moțiunea de cenzură!
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close