€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Sfântul Andrei 2025: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de „La mulți ani”
Data actualizării: 08:32 30 Noi 2025 | Data publicării: 08:20 30 Noi 2025

Sfântul Andrei 2025: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de „La mulți ani”
Autor: Doinița Manic

mesaje de felicitare sfantul andrei Mesaje de felicitare de Sfântul Andrei. Foto: Pixabay
 

Creștinii ortodocși îl prăznuiesc duminică, 30 noiembrie, pe Sfântul Apostol Andrei.

Peste 986.000 de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei, duminică, 30 noiembrie.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, sunt 548.298 de bărbaţi cu numele de Andrei sau derivate şi 438.067 de femei cu numele de Andreea sau derivate, transmite Agerpres

Poartă numele de Andrei 515.905 de bărbaţi. Alţii se numesc Andi - 3.274, Andreeas - 962, Andrias/Andriaş - 6, Andreiu - 262, Andrew - 747, Andrey - 345, Andries/Andrieş - 6, Andrieş/Andrieş - 41, Andru - 163, Andruşa/Andrusa - 9, Andruta/Andruţă - 22, Andras/Andraş - 10.906, Andruşca/Andruşcă -2, Andrea - 858, Andreas/Andreaş - 11.642, Andu - 146, Endre - 2.998, Ondras - 1.

Numele de Andreea este întâlnit la 349.447 de femei. Mai sunt întâlnite derivatele Andra - 32.235, Andrada - 21.724, Andreia - 7.937, Andriana - 953, Andrusa/Andruşa - 7, Andrusca/Andruşca - 6, Andruta/Andruţa - 366, Andrea - 24.927, Deea - 433, Deia - 32.

VEZI ȘI: Sfântul Andrei 2025 - tradiții, obiceiuri și superstiții. Gestul banal pe care il faci zilnic, dar de Sf. Andrei e interzis

Mesaje și felicitări de „La mulți ani”  

În această zi, pe lângă faptul că merg la biserică, românii trimit mesaje de felicitare celor care poarte unul dintre aceste nume. Mai jos ai o selecție de mesaje frumoase și simple pentru cei dragi.

  • La mulți ani de Sfântul Andrei! Să-ți fie ziua plină de lumină, sănătate și oameni dragi aproape.
  • Să ai parte de un Sfânt Andrei binecuvântat, cu liniște în suflet și bucurii în fiecare clipă!
  • La mulți ani! Fie ca Sfântul Andrei să-ți aducă noroc, iubire și împlinire în tot ceea ce faci.
  • Cu ocazia zilei tale onomastice, îți doresc putere, speranță și o viață plină de zâmbete.
  • Sărbătoare frumoasă de Sfântul Andrei! Să ai parte de un an mai bun decât cel care a trecut.
  • La mulți ani, Andrei/Andreea! Să te însoțească mereu bucuria și inspirația.
  • De Sfântul Andrei, îți trimit cele mai calde urări de sănătate și fericire.
  • Fie ca această zi să-ți aducă lumină în gânduri și pace în inimă. La mulți ani!
  • Îți doresc un Sfânt Andrei plin de surprize plăcute și oameni frumoși în jurul tău.
  • La mulți ani cu împliniri și momente care merită păstrate în suflet!
  • Să ai parte de sănătate, căldură și dragoste oriunde mergi. La mulți ani de Sfântul Andrei!
  • Îți doresc sărbătoare frumoasă și gânduri bune din partea celor dragi ție.
  • La mulți ani! Fie ca Sfântul Andrei să-ți călăuzească pașii spre tot ce e bine.
  • O zi specială pentru un om special! Să te bucuri de fiecare clipă.
  • De Sfântul Andrei, îți doresc liniște, echilibru și un an plin de reușite.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de tren în Vaslui. Traversa calea ferată pe bicicletă
Publicat acum 25 minute
Măsurile de austeritate "dau roade": Creștere uriașă a numărului de firme închise
Publicat acum 48 minute
Rolul serialului „Dallas” în relația României cu SUA, acum în permanentă schimbare. Războiul schimbă regulile jocului
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Trump cere Paramount să relanseze franciza „Oră de Vârf”. Regizorul este prieten cu președintele
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Zelenski merge alături de soție la o întâlnire cu Macron. Pe cine trimite în SUA, la negocieri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat acum 19 ore si 4 minute
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close