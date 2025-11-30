Sfântul Andrei 2025: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de „La mulți ani”

Peste 986.000 de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei, duminică, 30 noiembrie.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, sunt 548.298 de bărbaţi cu numele de Andrei sau derivate şi 438.067 de femei cu numele de Andreea sau derivate, transmite Agerpres

Poartă numele de Andrei 515.905 de bărbaţi. Alţii se numesc Andi - 3.274, Andreeas - 962, Andrias/Andriaş - 6, Andreiu - 262, Andrew - 747, Andrey - 345, Andries/Andrieş - 6, Andrieş/Andrieş - 41, Andru - 163, Andruşa/Andrusa - 9, Andruta/Andruţă - 22, Andras/Andraş - 10.906, Andruşca/Andruşcă -2, Andrea - 858, Andreas/Andreaş - 11.642, Andu - 146, Endre - 2.998, Ondras - 1.

Numele de Andreea este întâlnit la 349.447 de femei. Mai sunt întâlnite derivatele Andra - 32.235, Andrada - 21.724, Andreia - 7.937, Andriana - 953, Andrusa/Andruşa - 7, Andrusca/Andruşca - 6, Andruta/Andruţa - 366, Andrea - 24.927, Deea - 433, Deia - 32.

VEZI ȘI: Sfântul Andrei 2025 - tradiții, obiceiuri și superstiții. Gestul banal pe care il faci zilnic, dar de Sf. Andrei e interzis

Mesaje și felicitări de „La mulți ani”

În această zi, pe lângă faptul că merg la biserică, românii trimit mesaje de felicitare celor care poarte unul dintre aceste nume. Mai jos ai o selecție de mesaje frumoase și simple pentru cei dragi.