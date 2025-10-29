€ 5.0829
Data actualizării: 15:41 29 Oct 2025 | Data publicării: 15:41 29 Oct 2025

MAI avertizează: plastifierea documentelor oficiale le anulează valabilitatea
Autor: Alexandra Curtache

Inquam Photos / Octav Ganea
 

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) atrag atenția că plastifierea actelor de stare civilă, cum sunt certificatele de naștere, de căsătorie sau deces, nu este legală și poate duce la pierderea valabilității acestora

Documentele plastifiate nu mai pot fi folosite în mod oficial, iar persoanele care le prezintă riscă să întâmpine probleme în diverse proceduri administrative, conform News.ro.

Plastifierea nu conferă siguranță juridică

„Credeai că plastifierea documentelor este o metodă sigură de a le păstra intacte? În România, acest lucru nu este legal în cazul actelor de stare civilă. Dacă un document este plastifiat, acesta devine nul și fără valabilitate”, au explicat reprezentanții MAI.

Ofițerii de stare civilă și funcționarii autorizați sunt cei care constată nulitatea documentelor plastifiate. Acest lucru poate crea dificultăți, de exemplu, la reînnoirea cărții de identitate sau în alte situații în care se solicită prezentarea actelor originale.

Ce trebuie să facă cetățenii

Ministerul recomandă ca persoanele care au plastifiat documente de stare civilă să solicite cât mai curând un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din țară.

Pentru românii aflați în străinătate, duplicatul poate fi obținut de la consulatele române. Astfel, se evită problemele generate de actele nevalide și se asigură utilizarea documentelor în condiții legale.

Alternative legale pentru păstrarea documentelor

Pentru a proteja documentele originale fără a le anula, MAI recomandă folosirea foliilor de protecție, care nu afectează valabilitatea acestora. Această metodă permite păstrarea actelor în stare bună, fără riscul de a le face nevalide prin plastifiere.

