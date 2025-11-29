€ 5.0906
Subcategorii în Stiri

Alunecare de teren pe un drum judeţean din Prahova. Traficul este blocat
Data actualizării: 21:55 29 Noi 2025 | Data publicării: 21:53 29 Noi 2025

Alunecare de teren pe un drum judeţean din Prahova. Traficul este blocat
Autor: Doinița Manic

trafic blocat prahova Alunecare de teren pe un drum judeţean din Prahova. Traficul este blocat. Foto: Pixabay
 

O alunecare de teren s-a produs pe un drum judeţean din Prahova.

O alunecare de teren s-a produs, sâmbătă seară, pe DJ 102I, pe raza comunei prahovene Şotrile, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, transmite Agerpres.

Circulaţia rutieră în zonă este blocată din cauza unei alunecări de teren care a acoperit partea carosabilă cu pământ şi cu un arbore, preciează sursa citată.

La faţa locului, acţionează lucrătorii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova pentru eliberarea drumului.

alunecare de teren
prahova
trafic blocat
Comentarii

