Alunecare de teren pe un drum judeţean din Prahova. Traficul este blocat

O alunecare de teren s-a produs, sâmbătă seară, pe DJ 102I, pe raza comunei prahovene Şotrile, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, transmite Agerpres.

Circulaţia rutieră în zonă este blocată din cauza unei alunecări de teren care a acoperit partea carosabilă cu pământ şi cu un arbore, preciează sursa citată.

La faţa locului, acţionează lucrătorii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova pentru eliberarea drumului.