€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri FOTO Ce decorațiuni s-au ales în 2025 pentru Casa Mița Biciclista. Clădirea, pregătită pentru postări instagramabile
Data actualizării: 23:54 30 Noi 2025 | Data publicării: 23:06 30 Noi 2025

FOTO Ce decorațiuni s-au ales în 2025 pentru Casa Mița Biciclista. Clădirea, pregătită pentru postări instagramabile
Autor: Iulia Horovei

casa mita biciclista 2024 Casa Mița Biciclista, decorată de sărbătorile de iarnă, 2024. Sursa foto: DC News
 

Casa Mița Biciclista, simbol al Bucureștiului și punct atractiv în fiecare iarnă, se pregătește și în 2025 să încânte vizitatorii cu noi decorațiuni.

Casa Mița Biciclista, devenită un punct de atracție în Capitală în ultimii ani, este pregătită și în această iarnă să atragă vizitatori.

Lumina care adună, nu doar strălucește, conceptul Casei Mița Biciclista din 2025

„Suntem gata. Întâlnirea sub aceeași stea începe. Anul acesta, Crăciunul de la Casa Mița Biciclista se aprinde altfel. Vorbim despre sens, despre lumina care nu doar strălucește, ci adună. Pe fațada casei istorice au prins formă 11 stele create special pentru La Mița Biciclista”, se arată într-o postare pe Facebook.

„Steaua cea mare, de 5 metri, conduce compoziția ca un reper al orașului. În jurul ei, peste 1 km de ghirlande luminoase și 200 m de ghirlande aurii croiesc un cer nou. Un Crăciun al orașului unit, nu al orașului risipit. Un loc în care oamenii se pot regăsi, fie și pentru o clipă, sub aceeași stea”, promite Casa Mița Biciclista, în 2025.

Citește și: Târgurile de Crăciun din România, în 2025, de la București, la Craiova, Sibiu sau Brașov GALERIE VIDEO

Casa Mița Biciclista, simbol al Capitalei

După ce a fost restaurată între 2017 și 2020, cu o investiție de circa 4,5 milioane de euro, Casa Mița Biciclista a redevenit un simbol al Bucureștiului, mai ales iarna, aflându-se de câțiva ani pe lista celor mai „instagramabile” locuri din Capitală. 

Casa Mița Biciclista este situată pe strada Biserica Amzei nr. 9, în București. Clădirea este mare și a fost construită la începutul secolului al XX-lea, având ferestre decorate cu basoreliefuri cu lei și cupizi. Arhitectura casei poartă semnătura lui Nicolae C. Mihăescu.

Proprietara casei, Maria Mihăescu, cunoscută ca Mița Biciclista, s-a născut în 1885 într-o familie modestă. A început o carieră ca curtezană în străinătate, devenind la un moment dat amanta regelui Leopold al Belgiei. La întoarcerea în România, viitorul rege Ferdinand I i-a oferit casa de pe strada Biserica Amzei.

Citește și: Atenție la Târgurile de Crăciun! MAI avertizează românii: „Țineți copiii aproape”!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iarna 2025
casa mita biciclista
bucuresti
capitala
fotografii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 49 minute
Singurul motiv pentru care ar mai rămâne Moșteanu în politică. Elena Lasconi: Descurcă-te, frate! Ia-ți iahtul și pleacă
Publicat acum 58 minute
FCSB se apropie de play-off-ul Superligii după meciul cu Farul. Cum arată clasamentul
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Apare olx-ul ANAF-ului, de unde românii pot cumpăra marfa confiscată
Publicat acum 1 ora si 35 minute
FOTO Ce decorațiuni s-au ales în 2025 pentru Casa Mița Biciclista. Clădirea, pregătită pentru postări instagramabile
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Treziții în conștiință ai lui Călin Georgescu, sectă fanatică legată de wokism - descrierea lui Adrian Papahagi despre georgism
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close