FOTO Ce decorațiuni s-au ales în 2025 pentru Casa Mița Biciclista. Clădirea, pregătită pentru postări instagramabile

Casa Mița Biciclista, devenită un punct de atracție în Capitală în ultimii ani, este pregătită și în această iarnă să atragă vizitatori.

Lumina care adună, nu doar strălucește, conceptul Casei Mița Biciclista din 2025

„Suntem gata. Întâlnirea sub aceeași stea începe. Anul acesta, Crăciunul de la Casa Mița Biciclista se aprinde altfel. Vorbim despre sens, despre lumina care nu doar strălucește, ci adună. Pe fațada casei istorice au prins formă 11 stele create special pentru La Mița Biciclista”, se arată într-o postare pe Facebook.

„Steaua cea mare, de 5 metri, conduce compoziția ca un reper al orașului. În jurul ei, peste 1 km de ghirlande luminoase și 200 m de ghirlande aurii croiesc un cer nou. Un Crăciun al orașului unit, nu al orașului risipit. Un loc în care oamenii se pot regăsi, fie și pentru o clipă, sub aceeași stea”, promite Casa Mița Biciclista, în 2025.

Citește și: Târgurile de Crăciun din România, în 2025, de la București, la Craiova, Sibiu sau Brașov GALERIE VIDEO

Casa Mița Biciclista, simbol al Capitalei

După ce a fost restaurată între 2017 și 2020, cu o investiție de circa 4,5 milioane de euro, Casa Mița Biciclista a redevenit un simbol al Bucureștiului, mai ales iarna, aflându-se de câțiva ani pe lista celor mai „instagramabile” locuri din Capitală.

Casa Mița Biciclista este situată pe strada Biserica Amzei nr. 9, în București. Clădirea este mare și a fost construită la începutul secolului al XX-lea, având ferestre decorate cu basoreliefuri cu lei și cupizi. Arhitectura casei poartă semnătura lui Nicolae C. Mihăescu.

Proprietara casei, Maria Mihăescu, cunoscută ca Mița Biciclista, s-a născut în 1885 într-o familie modestă. A început o carieră ca curtezană în străinătate, devenind la un moment dat amanta regelui Leopold al Belgiei. La întoarcerea în România, viitorul rege Ferdinand I i-a oferit casa de pe strada Biserica Amzei.

Citește și: Atenție la Târgurile de Crăciun! MAI avertizează românii: „Țineți copiii aproape”!