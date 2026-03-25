Zonele din Europa unde nici poliția nu poate interveni: Lista țărilor cu cele mai riscante cartiere

Specialiștii au numit aceste zone „no-go”/interzise - teritorii urbane unde prezența poliției și a autorităților statului este foarte limitată, iar criminalitatea și violența sunt mult peste media națională.

Indicatorii care definesc aceste zone includ: rata crimelor și violențelor sexuale, rata jafurilor și prezența găștilor periculoase, precum rata mare a șomajului și a abandonului școlar, atacuri asupra poliției sau pompierilor, precum și lipsa accesului la servicii publice și ONG-uri.

Deși termenul „no-go zone” a fost adesea minimalizat, pentru locuitorii unora dintre cele mai mari orașe europene aceste zone reprezintă o realitate cotidiană. În aceste cartiere, legea statului este adesea înlocuită de reguli paralele, iar siguranța cetățenilor este compromisă.

Sute de zone interzise din Europa

În prezent, există aproximativ 900 până la 1.000 de zone în Europa care prezintă caracteristicile zonelor interzise. Acestea includ suburbiile urbane majore, precum și cartierele din orașe de dimensiuni medii sau mai mici. Aceste aspecte reflectă o tendință teritorială largă și în creștere.

Totuși, având în vedere amploarea acestui fenomen, studiul și-a limitat atenția asupra unui număr de zone emblematice din Europa, alese pentru relevanța lor strategică și disponibilitatea datelor.

Astfel, șapte țări ale UE în care zonele interzise sunt cel mai des raportate sunt: Franța, Germania, Italia, Spania, Belgia, Suedia și Olanda.

Legătura între zonele interzise și imigrația în masă

Un aspect important redat de cercetători în cadrul studiului este corelația dintre zonele interzise și imigrația în masă. În acest sens, a fost calculată relația statistică dintre procentul de rezidenți născuți în străinătate (prima generație) și numărul de cartiere identificate ca zone interzise conform criteriilor cercetătorilor.

De remarcat este că, începând cu anii 1970, Uniunea Europeană a înregistrat valuri succesive de imigrație în masă, care au transformat profund peisajul urban. Atunci, rezidenții născuți în străinătate reprezentau sub 5% din populația principalelor state europene, ajungând în 2023 la 13% în Franța, 20% în Germania, 19% în Belgia și 20% în Suedia.

Rezultatele studiului relevă o corelație puternică între compoziția demografică și disfuncționalitatea spațială: în timp ce populația născută în străinătate reprezintă mai puțin de 20% din populația europeană totală și 30% în zonele urbane, aceasta reprezintă 40% din populația din zonele studiate.

Prin urmare, ponderea populației născute în străinătate în zonele interzise studiate este cu peste 100% mai mare decât în ​​restul UE.

Așadar, analiza citată susține că procesul de concentrare ridicată a populațiilor născute în străinătate în anumite cartiere, facilitată de politici precum reunificarea familială și separarea în locuințele sociale, a creat medii urbane unde integrarea socială este redusă, iar contactul cu instituțiile statului și normele civice dominante sunt limitate. Datele sugerează că aceste zone nu reflectă doar sărăcia sau deficiențele economice, ci mai degrabă efectul combinat al imigrației în masă, a politicilor de migrație permisive și diferențelor culturale. Astfel, se stabilește un mecanism clar prin care zonele interzise se dezvoltă proporțional cu creșterea demografică a populației străine.

Lista cartierelor europene identificate ca zone interzise

Conform studiului New Direction, următoarele cartiere europene au fost identificate ca „no-go zones”:

Franța

Saint-Denis / Aubervilliers - Franc Moisin

Grenoble - Mistral

Marseille - La Castellane

Italia

Roma - Termini Station

Torino - Aurora

Milano - Quarto Oggiaro

Germania

Berlin - NeuKölln

Duisburg - Marxloh

Cologne - Chorweiler

Spania

Barcelona - Raval

Madrid - Villaverde

Belgia

Bruxelles - Molenbeek

Antwerp - Borgerhout

Suedia

Malmö - Rosengard

Gothenburg - Angered

Olanda

Rotterdam - Feijenoord

Haga - Schilderswijk

Pericole și soluții pentru Europa: Concluziile studiului

Zonele interzise se evidențiază ca fenomen structural care se răspândește în principalele state membre ale UE. De la Franța la Suedia, de la Italia la Germania, studiul arată că modelul se menține. Iar consecințele acestor dinamici sunt de o importanță foarte mare, mai punctează cercetătorii. Se identifică fenomene îngrijorătoare, precum creșterea criminalității și a insecurității, cheltuieli publice în creștere, apariția mișcărilor politice separatiste și slăbirea coeziunii sociale și naționale.

„Creșterea zonelor interzise reflectă eșecul politicilor de imigrație în masă de a asigura integrarea, persistența unei distanțe culturale ridicate în cazul unor grupuri de migranți și o doctrină a dezvoltării care adesea înlocuiește autoritatea statului, în loc să o restabilească. Pe lângă aceste efecte sociale și teritoriale, zonele interzise au și implicații politice semnificative. Departe de a fi limitate la societăți paralele limitate la anumite districte, ele pot influența platformele și prioritățile partidelor politice principale”, concluzionează cercetătorii.

„Europa se află acum la o răscruce de drumuri. Un segment tot mai mare al populației europene respinge acum valorile, simbolurile și identitatea colectivă a țării lor de cetățenie, dând naștere unei noi clase de cetățeni care nu simt nicio loialitate față de statul-națiune și nu se recunosc în rădăcinile și proiectul său cultural.

Dacă tendințele actuale continuă, cel mai probabil scenariu este o fragmentare progresivă a spațiului urban, un separatism tot mai mare și normalizarea enclavelor guvernate de norme alternative. Dar o cale diferită rămâne posibilă. Prin acțiuni politice ferme, coordonate și realiste, statele europene își pot restabili autoritatea, pot reconstrui coeziunea civică și pot afirma primatul valorilor democratice comune în toate teritoriile”, au propus cercetătorii în analiza lor.