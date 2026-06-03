Psihologul Ion Duvac va fi dus la audieri, fiind acuzat hărţuirea sexuală a unor cliente (surse)

Psihologul Ion Duvac va fi audiat la Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 5 într-un dosar penal care priveşte infracţiunile de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, viol şi agresiune sexuală, conform unor surse judiciare.

Percheziții în București într-un dosar penal ce vizează acuzații de folosire abuzivă a funcției în scop sexual și viol

Poliţiştii Capitalei - Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au făcut, miercuri dimineaţă, două percheziţii în Bucureşti, într-un dosar penal cu privire la săvârşirea infracţiunilor de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, viol şi agresiune sexuală.

"Având în vedere sesizarea din oficiu întocmită la nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, la data de 23 februarie, în urma căreia au fost demarate cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, viol şi agresiune sexuală, fapte care ar fi fost comise de către un bărbat, în vârstă de 64 de ani, medic psiholog din Capitală, în această dimineaţă sunt puse în executare două mandate de percheziţie în Municipiul Bucureşti", transmite Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Psihologul Ion Duvac va fi dus la audieri

În urma percheziţiilor domiciliare, persoana bănuită de comiterea faptelor a fost depistată şi va fi condusă la sediul structurii, cu scopul audierii.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor menţionate. Acţiunea beneficiază de sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Capitalei.

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