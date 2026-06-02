O tânără de 18 ani a fost agresată în casă de trei bărbați mascați care au dat buzna în toiul nopții

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marţi, în jurul orei 4:00, poliţiştii demarând cercetări penal pentru infracţiunile de lovire sau alte violenţe, violare de domiciliu şi distrugere, după ce au fost sesizaţi de mama tinerei.

"Din primele cercetări efectuate la faţa locului de către poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu-Cărbuneşti şi ai Secţiei 6 Poliţie Rurală Târgu-Cărbuneşti a reieşit că, în jurul orei 03:55, în timp ce tânăra de 18 ani se afla la domiciliu împreună cu mama şi fratele său, trei bărbaţi necunoscuţi, având feţele acoperite cu cagule, ar fi pătruns în curtea locuinţei şi ulterior în imobil, după ce ar fi spart geamul uşii de acces. În urma pătrunderii în imobil, unul dintre bărbaţi ar fi lovit-o pe tânără cu un obiect contondent, provocându-i leziuni la nivelul membrelor superioare şi inferioare. Ulterior, cele trei persoane au părăsit locul faptei cu un autoturism şi s-au deplasat într-o direcţie necunoscută", menţionează comunicatul IPJ Gorj.

Tânără agresată a solicitat intervenţia unui echipaj medical, fiind transportată la Spitalul Orăşenesc Târgu-Cărbuneşti pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Cauza a fost preluată de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Gorj.

"În urma activităţilor investigative şi operative desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale sub coordonarea unităţii de parchet competente, au fost identificate persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunilor, în identitatea a 3 bărbaţi, din care unul de 28 de ani, din Muşeteşti şi doi de 19 ani, din Târgu Jiu, care au fost conduşi la sediul unităţii de poliţie pentru continuarea cercetărilor şi dispunerea măsurilor legale prevăzute de lege. Poliţiştii au procedat la evaluarea riscului, conform prevederilor legale, fiind emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului de 28 de ani, victima exprimându-şi acordul pentru monitorizarea electronică a agresorului", menţionează sursa citată.

Totodată, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele a doi dintre agresori (bărbatul de 28 de ani şi unul de 19 ani).

Activităţile de cercetare în dosar sunt în desfăşurare, mai adaugă comunicatul IPJ Gorj.