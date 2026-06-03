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DCNews Stiri Aeroportul din Kuweit, atacat de drone iraniene. Mai mulți oameni au fost răniți

Aeroportul din Kuweit, atacat de drone iraniene. Mai mulți oameni au fost răniți

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 03 Iun 2026
aeroport- pixabay Foto: Pixabay / aeroport
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Aeroportul din Kuweit a fost vizat de un atac cu drone iraniene, incidentul soldându-se cu mai mulți răniți.

Aeroportul internaţional din Kuweit a fost lovit de drone iraniene, mai multe persoane fiind rănite, a anunţat miercuri armata kuweitiană, relatează AFP.

"Drone duşmane au vizat astăzi terminalul de pasageri (T1) al aeroportului internaţional din Kuweit, în cadrul unei agresiuni iraniene, ceea ce a provocat importante pagube materiale şi rănirea mai multor persoane", a anunţat armata pe contul său de X.

Autoritatea de aviaţie civilă a suspendat traficul aerian şi zborurile au fost reorientate spre alte aeroporturi, a relatat agenţia de ştiri oficială Kuna, potrivit Agerpres.

Un nou atac asupra unei baze americane din Kuweit 

Acum două zile Iranul a lansat un nou atac asupra unei baze americane din Kuweit, despre care Teheraul afirmă că armata americană a utilizat-o pentru bombardarea unui turn de telecomunicaţii iranian, scrie The Guardian.

Iranul susține că armata americană a folosită baza pentru bombardarea unui turn de telecomunicaţii iranian. Armata kuweitiană a afirmat că apărarea aeriană a țării interceptează atacuri cu rachete și drone.

„Statul Major General al Armatei dorește să informeze că exploziile care se aud sunt rezultatul interceptării acestor atacuri ostile de către sistemele de apărare aeriană”, a transmis armata,

Kuna, agenția de știri de stat, a transmis că sirenele de raid aerian se auzeau în toată țara din Golf. Kuweitul a fost una dintre numeroasele țări din Golf care s-au confruntat timp de săptămâni cu atacuri din partea Iranului, după începerea războiului SUA - Iran din luna februarie.  

Nou schimb de focuri SUA-Iran în weekend

Statele Unite au transmis că au bombardat în weekend situri militare iraniene, în timp ce Teheranul a spus că a ripostat vizând o bază americană. Este a treia escaladare recentă, în contextul în care cele două părți încă „negociază” încheierea războiului, transmite BBC.

CITEȘTE ȘI: Kuweitul, atacat cu rachete și drone de Iran

Aeroportului internațional din Kuweit a mai fost lovit 

La începutul lunii aprilie aviația civilă din Kuweit a informat despre un atac asupra aeroportului internaţional al ţării care a provocat "un mare incendiu la instalaţii", după ce mai multe drone au lovit un depozit de combustibil, informează EFE.

Agenţia kuweitiană a atribuit atacul unor avioane fără pilot "provenind din Iran şi facţiunile armate pe care le susţine", potrivit unui comunicat publicat pe X în care se preciza că pagubele au fost doar materiale şi nu au fost înregistrate victime.

Purtătorul de cuvânt oficial al Autorităţii Generale pentru Aviaţie Civilă, Abdullah Al-Rajhi, a explicat că atacul a provocat pagube semnificative în depozitele de combustibil ale Companiei de aprovizionare cu combustibil pentru aviaţie din Kuwait (KAFCO) de la acest aeroport.

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