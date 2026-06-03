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DCNews Stiri SUA notifică NATO că își schimbă contribuția în Alianța Nord Atlantică

BREAKING NEWS SUA notifică NATO că își schimbă contribuția în Alianța Nord Atlantică

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 03 Iun 2026
Tensiuni în NATO înainte de întâlnirea din Suedia. Trump este „foarte dezamăgit” de reacția aliaților la conflictul cu Iranul, susține Marco Rubio SUA își reanalizează relația cu NATO, Trump se adresează națiunii - Imagine realizata cu AI
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SUA notifică NATO că își schimbă contribuția în Alianța Nord Atlantică.

Oficialii Departamentului de Război au informat aliații că Statele Unite își vor redimensiona contribuțiile la Modelul de Forțe al NATO, în concordanță cu direcția privind împărțirea responsabilităților prevăzută în Strategia Națională de Apărare pentru 2026 și cu viziunea Departamentului pentru un „NATO 3.0”.

Informația a apărut pe Contul @US_EUCOM de pe X. Aparține United States European Command (USEUCOM) - Comandamentul European al Armatei SUA, una dintre cele mai importante structuri militare americane, responsabilă de operațiunile și cooperarea militară a SUA în Europa. 

Subsecretarul pentru Politici al Departamentului de Război, Elbridge Colby, conduce această inițiativă pentru a se asigura că Europa își asumă responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională în fața amenințărilor de securitate cu care se confruntă. Alexander Velez-Green, șef de cabinet și consilier principal al subsecretarului, a informat aliații în cadrul unei reuniuni a oficialilor responsabili de politicile de apărare la sediul NATO din Bruxelles, pe 22 mai.

„A existat o dependență reciprocă nesănătoasă în cadrul Modelului de Forțe al NATO față de forțele americane”, a declarat comandantul Comandamentului European al SUA (USEUCOM), generalul Forțelor Aeriene ale SUA Alexus G. Grynkewich.

„Președintele Trump, secretarul Hegseth și alți oficiali au fost foarte clari că acest lucru trebuie să se schimbe și se va schimba. Posibilitatea unor conflicte simultane în mai multe teatre de operațiuni impune această schimbare”

Grynkewich a afirmat că această modificare va consolida planurile de apărare ale Alianței, făcându-le mai realiste și asigurând că NATO nu se bazează excesiv pe forțele americane, necesare pentru menținerea descurajării în alte regiuni și pentru reacția la eventuale crize globale. Schimbarea se bazează și pe faptul că aliații NATO, alții decât SUA, sunt din ce în ce mai capabili să furnizeze majoritatea forțelor necesare pentru apărarea Alianței.

Grynkewich, care deține și funcția de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), a zis că această schimbare a fost coordonată timp de mai multe luni între cele două structuri pe care le conduce: USEUCOM și Cartierul General Suprem al Puterilor Aliate din Europa (SHAPE).

„Două domenii în care Canada și aliații europeni pot face un pas înainte chiar acum și pe termen scurt, pe măsură ce Statele Unite reduc forțele alocate Modelului de Forțe al NATO în Europa și le redirecționează către alte zone – sunt aviația, atât cu echipaj uman, cât și fără pilot, precum și forțele navale”, a spus acesta.

Aliații au discutat din nou acest subiect în această săptămână la SHAPE, în Mons, Belgia, în cadrul unei conferințe dedicate generării de forțe, desfășurate în perioada 2-3 iunie și prezidate de mareșalul-șef al aerului britanic Sir Johnny Stringer, adjunctul Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa.

„SHAPE continuă să colaboreze cu aliații pentru a compensa reducerea capabilităților americane”, a declarat Grynkewich, care, în calitate de SACEUR, s-a adresat reprezentanților celor 32 de armate ale Alianței prezenți la conferință: „Aliații și-au intensificat deja eforturile. Statele membre au acum oportunitatea de a contribui și de a transmite un mesaj clar de forță și angajament pentru apărarea noastră comună înaintea Summitului NATO din iulie, de la Ankara”.

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