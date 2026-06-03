Ar fi picat varianta Eugen Tomac - premier. Nicușor Dan, noi discuții cu PNL - USR. Miniștrii care țin cu dinții de scaun

Președintele Nicușor Dan ar fi purtat noi discuții cu liderii PNL și USR în contextul formării unui nou Executiv. Se pare că varianta de Guvern condus de Eugen Tomac ar fi picat, arată surse politice. De altfel, și Dominic Fritz a sugerat, în finalul unui mesaj public astăzi că nu vor susține un guvern tehnocrat: ”miniștrii USR au făcut și fac treabă pentru români, așa că nu vedem motivul de ce să susținem un guvern fără acești miniștri”.

În paralel, surse social-democrate transmit că timpul se scurge și că de săptămâna viitoare șase ministere nu vor mai avea nici ministru interimar.

Mesaje contradictorii din PSD

În aceste condiţii, PSD se aşteaptă ca preşedintele să desemneze astăzi viitorul premier sau cel târziu până la sfârşitul acestei săptămâni, conform Agerpres. În PSD, pare că nu s-a luat însă o decizie cu privire la variata unui Executiv condus de Eugen Tomac. Unii social-democrați susțin că partidul nu ar exclude posibilitatea de a susţine o eventuală nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcţia de premier, însă o decizie în acest sens va fi luată în cadrul partidului.

Dar, de exemplu, în urmă cu o seară, Adrian Câciu, apropiat de Lia Olguța Vasilescu, afirma, în direct: ”Mie mi se pare că premierul trebuie să fie din zona care a câştigat alegerile, din zona parlamentară. Altfel goleşte de conţinut democraţia parlamentară. Noi nu suntem într-o republică prezidenţială, unde preşedintele numeşte miniştri şi ce vrea el”, continuând: ”Ridică cineva trofeul la Cupa Campionilor dacă nu joacă? La Liga Campionilor aţi văzut vreunul să ridice trofeul dacă nu a jucat pe teren?”. Astfel, el spune că nu pot vota premier un politician al cărui partid nu a obținut nici voturile necesare pentru a intra în Parlament.

În privinţa susținerii unui nou Guvern format din miniştri tehnocraţi, social-democraţii spun că poziţia lor va depinde atât de persoanele propuse, cât şi de programul de guvernare. Potrivit surselor, PSD îşi va stabili poziţia după discuţiile cu premierul desemnat, care va trebui să prezinte proiectele şi măsurile pe care intenţionează să le promoveze la guvernare.