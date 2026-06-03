Urologii români adoptă noi ghiduri de practică aliniate standardelor europene, la Congresul ARU 2026

Poiana Brașov va găzdui în perioadă 4-6 iunie, în Centrul de Conferințe K2 Alpin, cea de-a 42-a ediție a Congresului Asociației Române de Urologie (ARU), unul dintre cele mai importante evenimente științifice dedicate medicinei urologice din România, manifestare ce va reuni aproximativ 600 de participanți — medici rezidenți, specialiști și medici primari urologi, alături de invitați internaționali și reprezentanți ai principalelor centre academice și clinice din țară.

Manifestarea confirmă dinamica extraordinară a urologiei moderne, domeniu aflat într-o continuă transformare prin integrarea tehnologiilor avansate, a chirurgiei robotice și a medicinei personalizate.

Programul științific al congresului include:

155 de lucrări științifice, dintre care:

120 de postere dedicate oncologiei urologice, patologiilor rare și analizelor statistice privind activitatea unor colective medicale din România;

35 de prezentări video, centrate pe intervenții robotice, oncologice și reconstructive de înaltă complexitate;

14 prezentări de tip „State of the Art”, susținute de lectori români și internaționali, care aduc la zi cele mai importante teme din patologia urologică;

12 simpozioane dedicate celor mai noi produse și tehnologii utilizate în tratamentul afecțiunilor urologice, oncologice și infecțioase.

Congresul pune un accent deosebit pe componenta practică și educațională, prin organizarea unor workshopuri de înalt nivel profesional:

un workshop de tip hands-on training, cu simulatoare de chirurgie endoscopică a aparatului urinar inferior și superior, precum și robot chirurgical;

un workshop dedicat urologiei funcționale și explorărilor urodinamice, cu activitate practică desfășurată pe patru aparate de urodinamică de ultimă generație.

În cadrul congresului vor fi lansate noile ghiduri naționale de practică urologică, realizate în colaborare între Asociația Română de Urologie și EAU

Totodată, în cadrul congresului va avea loc un curs al European School of Urology, dedicat patologiei prostatice, susținut de speakeri internaționali din Grecia - Universitatea din Patras și Italia - Universitatea din Milano.

Un moment de referință al acestei ediții îl reprezintă lansarea noilor ghiduri naționale de practică urologică, realizate în colaborare între Asociația Română de Urologie și European Association of Urology (EAU), prin traducerea și adaptarea oficială a EAU Pocket Guidelines.

Aceste ghiduri vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial și vor înlocui versiunea aflată în uz din anul 2010, marcând astfel un pas esențial în alinierea practicii urologice românești la standardele europene contemporane.

Președintele Asociației Române de Urologie: Cea de-a 42-a ediție a congresului reprezintă expresia maturității profesionale și academice a urologiei românești

„Cea de-a 42-a ediție a Congresului Asociației Române de Urologie reprezintă nu doar o reuniune științifică de referință, ci și expresia maturității profesionale și academice a urologiei românești. Ne aflăm într-un moment în care progresul tehnologic, chirurgia robotică, medicina personalizată și colaborarea interdisciplinară schimbă profund modul în care diagnosticăm și tratăm patologia urologică, iar prin nivelul științific al lucrărilor prezentate, prin participarea unor invitați internaționali de prestigiu și prin lansarea noilor ghiduri naționale de practică urologică, acest congres confirmă angajamentul comunității noastre profesionale pentru excelență, modernizare și aliniere la standardele europene actuale.

Totodată, mă bucur să constat interesul major al tinerilor medici pentru educația continuă și pentru noile tehnologii chirurgicale, deoarece viitorul unei specialități medicale se construiește prin capacitatea de a transmite cunoașterea și spiritul excelenței către noile generații. Urologia românească are astăzi resursele intelectuale, academice și tehnologice necesare pentru a rămâne un partener respectat al medicinei europene și pentru a oferi pacienților din România acces la terapii moderne, sigure și performante”, a declarat Președintele Asociației Române de Urologie, acad. Ioanel Sinescu.

Centrul pentru Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni: peste 17.000 de pacienți analizați în patru ani, aproape jumătate cu patologie tumorală

Pe lângă temele de actualitate și progresele tehnologice prezentate în cadrul congresului, una dintre analizele care atrag atenția comunității medicale este evaluarea activității desfășurate la Centrul pentru Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2025.

Datele arată că, în doar patru ani, au fost tratați și evaluați 17.286 de pacienți, dintre care aproape jumătate (46,2%) au prezentat patologie tumorală.

Cele mai frecvente localizări au fost:

• rinichi – 6.549 cazuri;

• vezică urinară – 4.221 cazuri;

• prostată – 2.809 cazuri.

Împreună, aceste trei categorii concentrează aproape 80% din activitatea clinică analizată și confirmă faptul că oncologia urologică a devenit una dintre componentele majore ale medicinei contemporane.

Această distribuție plasează Centrul pentru Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni în planul prestigioaselor centre europene și internaționale de profil unde activitatea clinică nu se limitează la actul chirurgical propriu-zis, ci include întregul parcurs al pacientului urologic complex: diagnostic, tratament, monitorizare, reevaluare și integrare multidisciplinară. Proporția ridicată a patologiei tumorale sugerează un profil instituțional cu expertiză oncologică avansată, în care cancerul renal, vezical și prostatic constituie axe majore de activitate.

Cele mai importante localizări anatomice au fost rinichiul, vezica urinară și prostata. Patologia renală a reprezentat 37,9% din totalul activității analizate, urmată de patologia vezicală, cu 24,4%, și de patologia prostatică, cu 16,3%. Împreună, aceste trei categorii concentrează aproape 80% din activitatea urologică evaluată, conturând un profil clinic dominat de patologie complexă, cu o proporție importantă de cazuri oncologice.

Acad. Ioanel Sinescu: Datele arată rolul tot mai important pe care îl ocupă oncologia în activitatea urologică modernă

Statisticile evidențiază și complexitatea cazurilor tratate. Dintre cele 3.819 tumori vezicale analizate, 15,9% au fost forme infiltrative (606 tumori), asociate unor intervenții chirurgicale majore și unor parcursuri terapeutice complexe și de lungă durată.

„Este important de precizat că aceste date nu reprezintă o analiză epidemiologică națională a patologiei urologice, ci reflectă exclusiv experiența Centrului pentru Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni. Cu toate acestea, vorbim despre unul dintre cele mai importante centre terțiare de referință din România, către care sunt direcționați anual pacienți din toate regiunile țării, în special cazuri oncologice, rare și de mare complexitate. Din această perspectivă, analiza oferă o imagine relevantă asupra provocărilor cu care se confruntă astăzi marile centre de excelență și asupra rolului tot mai important pe care îl ocupă oncologia în activitatea urologică modernă”, a adăugat Academicianul Ioanel Sinescu.

Centrul Fundeni, pol național de excelență

Datele confirmă totodată statutul Centrului Fundeni de pol național de excelență, cu adresabilitate extinsă din București, Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea, precum și din multe centre medicale din Transilvania, Banat, Maramureș etc și un profil comparabil cu cel al unor centre europene de referință, în care managementul pacientului integrează diagnosticul avansat, tratamentul chirurgical, monitorizarea pe termen lung și abordarea multidisciplinară.

Al XLII-lea Congres al Asociației Române de Urologie reconfirmă rolul medicinei românești în spațiul academic european și evidențiază importanța cercetării, a educației medicale continue, a colaborării interdisciplinare și a inovației tehnologice în dezvoltarea unui act medical modern, performant și centrat pe pacient.