Amendă uriașă primită de Shein în Franța

La Répression des Fraudes (Autoritatea franceză pentru protecția consumatorilor și combaterea fraudelor) a aplicat companiei Shein două amenzi în valoare totală de peste 22 de milioane de euro. S-au constatat nereguli cu privire la trasabilitatea produselor, informațiile de mediu, dreptul de retragere, precum și comunicarea termenelor de livrare.

Măsurile luate de Franța contra gigantului asiatic Shein

Aceste sancțiuni, date de La Répression des Fraudes, instituție aflată în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor din Franța, se adaugă listei măsurilor luate contra gigantului asiatic Shein din ultimii ani. Acum, valoarea totală a sancțiunilor aplicate în Franța depășește 210 milioane de euro. Ultimele amenzi au fost date ca urmare a unei ample investigații care a vizat mai multe platforme de comerț electronic, în special din afara Europei, inclusiv Shein.

Pe cine a vizat prima amendă

Prima amendă, în valoare de 5,77 milioane de euro, a vizat compania Infinite Styles Ecommerce Limited. Aceasta comercializează articole de îmbrăcăminte și accesorii sub brandul Shein. Compania este acuzată că nu a respectat dreptul legal de retragere de 14 zile pentru anumite achiziții.

Autoritatea mai afirmă că Shein nu a dat informații obligatorii despre trasabilitatea produselor, precum statele în care articolele vestimentare au fost țesute, vopsite și fabricate. Totodată, compania este criticată pentru faptul că nu a precizat prezența microplasticelor în anumite materiale textile. Acestea sunt întâlnite în special în poliester și sunt eliberate în apă la fiecare spălare, reprezentând o sursă majoră de poluare.

Cum respinge Shein acuzațiile



Shein respinge acuzațiile, susținând că autoritățile franceze „confundă dreptul de retragere cu politica comercială de retur, mai avantajoasă pentru consumatori”. Totodată, Sheina a spus că lipsa temporară a unor informații de mediu a fost cauzată de un „incident tehnic”.

În paralel, DGCCRF a dat o a doua amendă, de 16,73 milioane de euro, companiei Infinite Styles Services Limited, ce administrează marketplace-ul Shein și gestionează produsele care sunt vândute, atât de platformă, cât și de comercianții parteneri.

Ce încălcări au găsit autoritățile franceze

Autoritățile au găsit mai multe încălcări ale legislației cu privire la protecția consumatorilor, respectiv lipsa informațiilor despre prețul unitar al produselor la confirmarea comenzii, absența termenelor de livrare și necomunicarea identității, precum și datelor de contact ale comercianților parteneri. Conform legislației franceze, aceste informații trebuie furnizate pe un suport durabil, astfel încât clientul să le poată păstra.

Shein afirmă că toate aceste informații sunt disponibile în contul utilizatorului și spune că sancțiunile sunt „în mod evident disproporționate și discriminatorii”. De cealaltă parte, ministrul francez al Comerțului, Serge Papin, acuză platforma că practică o formă de „concurență neloială” pe piața europeană”, scrie Fashion Network.