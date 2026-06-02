€ 5.2556
|
$ 4.5142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2556
|
$ 4.5142
 
DCNews Stiri Generaţia Z nu mai vrea permis de conducere. România inversează modelul?

EXCLUSIV Generaţia Z nu mai vrea permis de conducere. România inversează modelul?

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 02 Iun 2026
masini-soferi_70481300 Masini - Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Numărul tinerilor care fac şcoala de şoferi este în scădere, arată statisticile.

Un raport realizat în Statele Unite ale Americii arată că doar 25% dintre tinerii cu vârsta necesară obţinerii permisului de conducere au mai făcut acest pas în 2022, o scădere la jumătate faţă de 1983, când 50% dintre tineri obţineau permis de conducere. 37% dintre respondenţii unui sondaj sunt preocupaţi de ideea de a-şi lua permisul de conducere, 32% consideră că deţinerea şi întreţinerea unei maşini sunt prea costisitoare, iar o treime dintre respondenţi se bazează pe alţii pentru a se deplasa. 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat de ce apar aceste date. 

"Sunt evoluţii ale mentalităţii sociale. Dacă ne uităm puţin şi în politica companiilor, vedem că apar tot felul de modificări. Eu aş asocia această tendinţă cu un lucru făcut, gândit, de companii, un lucru foarte eficient. Înainte, erau tot felul de departamente, contabilitate, curăţenie, etc. Între timp, au zis că e mai bine să închirieze aceste servicii, iar companiile să se preocupe de obiectul principal de activitate. Aşa au apărut companii de transport alternativ, companii de contabilitate subcontractate, companii de curierat, etc. E foarte comod, în mod special pentru Generaţia Z. 

Pentru mine, e mai greu. Mă descurc, dar până învăţ, până comand, etc. Ne-am adaptat şi noi, dar mai greu, dar pentru tineri e natural. Şi atunci, calculul e simplu. Să cumperi maşină, să o parchezi, să o întreţii, să ai permis de conducere, mai ales când activitatea ta e într-o zonă unde beneficiezi de alte mijloace de transport... E mai eficient aşa! Când ai un şofer de taxi care deserveşte 50-100 de persoane într-o zi, e mai eficient decât să ai 100 de proprietari de maşini, fiecare cu parcarea lui, cu costurile lui, etc. Nu mi se pare ceva lipsit de logică", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

România inversează modelul? 

Conform lui Titi Aur, în România lucrurile ar sta pe dos. 

"În România, eu cred că a fost o creştere în această perioadă, cum e cea menţionată în studiu. În toată perioada comunistă, a fost o dorinţă de a avea maşină, de a te deplasa. În ţările mai avansate, bănuiesc că a început să se simtă efectul eficientizării transportului", a completat specialistul. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
dc conducem
generatia z
permis de conducere
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Poate reînvia iubirea după un „incendiu” emoțional? Adevărul despre „ciorba reîncălzită”
Publicat acum 52 minute
Gheorghe Hagi, declaraţii după primul meci pe banca naţionalei. Mesajul dat tricolorilor în vestiar
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Generaţia Z nu mai vrea permis de conducere. România inversează modelul?
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Prezența urșilor, tot mai frecventă în Alba: Autoritățile au emis mesaje RO-ALERT
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Te iei după ChatGPT când vrei să-ți afli diagnosticul? Atenție! Urmările pot fi fatale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 59 minute
Şeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, urmărit penal de DNA. Chirieac: Să vulnerabilizezi astfel Armata Română e o nebunie - UPDATE
Publicat acum 14 ore si 28 minute
Italia, zguduită de cel mai puternic seism din ultimii 45 de ani
Publicat acum 9 ore si 56 minute
Mitică Dragomir, concesionarul Lacului Herăstrău, semnal de alarmă după decizia Primăriei: Se va împuți!
Publicat acum 15 ore si 25 minute
Un poliţist, înjunghiat mortal de fiul său pe o stradă din Piatra-Neamţ
Publicat acum 13 ore si 38 minute
Trump și Netanyahu, schimb de replici acide pe tema Libanului: "Ești nebun? / Fără mine erai la închisoare. Îți salvez pielea"
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close