Generaţia Z nu mai vrea permis de conducere. România inversează modelul?

Un raport realizat în Statele Unite ale Americii arată că doar 25% dintre tinerii cu vârsta necesară obţinerii permisului de conducere au mai făcut acest pas în 2022, o scădere la jumătate faţă de 1983, când 50% dintre tineri obţineau permis de conducere. 37% dintre respondenţii unui sondaj sunt preocupaţi de ideea de a-şi lua permisul de conducere, 32% consideră că deţinerea şi întreţinerea unei maşini sunt prea costisitoare, iar o treime dintre respondenţi se bazează pe alţii pentru a se deplasa.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat de ce apar aceste date.

"Sunt evoluţii ale mentalităţii sociale. Dacă ne uităm puţin şi în politica companiilor, vedem că apar tot felul de modificări. Eu aş asocia această tendinţă cu un lucru făcut, gândit, de companii, un lucru foarte eficient. Înainte, erau tot felul de departamente, contabilitate, curăţenie, etc. Între timp, au zis că e mai bine să închirieze aceste servicii, iar companiile să se preocupe de obiectul principal de activitate. Aşa au apărut companii de transport alternativ, companii de contabilitate subcontractate, companii de curierat, etc. E foarte comod, în mod special pentru Generaţia Z.

Pentru mine, e mai greu. Mă descurc, dar până învăţ, până comand, etc. Ne-am adaptat şi noi, dar mai greu, dar pentru tineri e natural. Şi atunci, calculul e simplu. Să cumperi maşină, să o parchezi, să o întreţii, să ai permis de conducere, mai ales când activitatea ta e într-o zonă unde beneficiezi de alte mijloace de transport... E mai eficient aşa! Când ai un şofer de taxi care deserveşte 50-100 de persoane într-o zi, e mai eficient decât să ai 100 de proprietari de maşini, fiecare cu parcarea lui, cu costurile lui, etc. Nu mi se pare ceva lipsit de logică", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

România inversează modelul?

Conform lui Titi Aur, în România lucrurile ar sta pe dos.

"În România, eu cred că a fost o creştere în această perioadă, cum e cea menţionată în studiu. În toată perioada comunistă, a fost o dorinţă de a avea maşină, de a te deplasa. În ţările mai avansate, bănuiesc că a început să se simtă efectul eficientizării transportului", a completat specialistul.