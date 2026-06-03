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DCNews Stiri Ilie Bolojan, discuție, astăzi, cu Manfred Weber ”despre situația politică din România”: N-are nevoie de populism

Ilie Bolojan, discuție, astăzi, cu Manfred Weber ”despre situația politică din România”: N-are nevoie de populism

Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 03 Iun 2026
weber bolojan foto: Manfred Weber - Ilie Bolojan/ sursă foto Facebook Ilie Bolojan
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Premierul interimar Ilie Bolojan a purtat astăzi o discuție cu Manfred Weber, președintele PPE, după cum anunță pe rețelele sociale.

”Am avut astăzi o discuție foarte bună cu Manfred Weber despre viitorul României, despre responsabilitatea partidelor pro-europene și despre nevoia de a recâștiga încrederea oamenilor prin seriozitate, reforme și rezultate.

I-am mulțumit pentru sprijinul constant pe care Partidul Popular European și domnia sa l-au oferit României în toți acești ani.

România are nevoie de parteneri europeni puternici, iar PPE a fost de fiecare dată alături de țara noastră în momente importante, de la susținerea aderării la Schengen până la implementarea PNRR și atragerea fondurilor europene.

Am discutat deschis și despre situația politică din România. Cred că PNL trebuie să își păstreze identitatea și direcția clară de partid de centru-dreapta, pro-european și reformist.

România are nevoie de responsabilitate, nu de populism. Nu putem construi viitorul țării pe promisiuni fără acoperire și pe evitarea răspunderii politice. Cine guvernează trebuie să își asume deciziile și consecințele lor.
PNL trebuie să continue schimbarea începută: reguli egale pentru toți, instituții care lucrează pentru cetățeni, reducerea risipei și o administrație mai eficientă. Încrederea românilor se recâștigă prin muncă, seriozitate și onestitate, nu prin propagandă.

Îi mulțumesc încă o dată lui Manfred Weber pentru prietenia și susținerea oferite României. Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă și responsabilă” transmite premierul interimar Ilie Bolojan, în urmă cu scurt timp.

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ilie bolojan
manfred weber
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Comentarii (1)

gogu   •   03 Iunie 2026   •   15:26

cine II spune lui bolojan ca nu e risipa la cei in nevoi, cu venituri mici, cu pensii de mizerie de care sunt vinovati tot ei ca au tolerat, chiar incurajat, munca la negru...

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