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DCNews Stiri Femeia antreprenor, Start-up Nation şi Noua Casă. Cătălin Leonte, directorul FNGCIMM, interviu

EXCLUSIV Femeia antreprenor, Start-up Nation şi Noua Casă. Cătălin Leonte, directorul FNGCIMM, interviu

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 03 Iun 2026
catalin leonte
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Cătălin Leonte, directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-ului, vine la interviurile DC News.

Bogdan Chirieac şi Cătălin Leonte vă aşteaptă la o discuţie extrem de interesantă despre finanţări şi garanţii. 

Principalele subiecte sunt: 

Femeia Antreprenor - produs care susține accesul la finanțare pentru investiții, oferă o structură de garantare adaptată nevoilor IMM-urilor, sprijină proiectele de dezvoltare ale afacerilor conduse de femei și contribuie la creșterea predictibilității în relația cu finanțatorii.

Garanția FNGCIMM pentru Start Up Nation 2024–2026 - Garanția este destinată creditelor punte pentru investiții, acordate beneficiarilor Programului Start-Up Nation, și oferă garanții individuale de maximum 200.000 lei, procentul de garantare fiind de maximum 80% din valoarea creditului aprobat de finanțator. 

Garanții pentru locuințe prin Programul NOUA CASĂ - În data de 06.05.2026, guvernul a alocat un plafon in valoare de 500 mil lei pentru Programul Noua Casa pentru anul 2026. Lansat in anul 2009, prin programul Prima Casă, continuat cu Noua Casă au fost acordate peste 340.000 garanții.

Refinanţare IMM Invest Plus şi IMM Plus

Interviul se transmite joi, 4 iunie, de la ora 16:00, pe DC News, DC News TV şi DC Business, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale acestor site-uri. 

Rămâneţi alături de noi! 

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catalin leonte
FNGCIMM
femeia antreprenor
start up nation
IMM INVEST
noua casa
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