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DCNews Stiri România primește sprijin de la 43 de state în OSCE după incidentul cu dronă de la Galați

România primește sprijin de la 43 de state în OSCE după incidentul cu dronă de la Galați

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 03 Iun 2026
drona galati Momentul exploziei/ Dronă căzută în Galați/ foto Facebook
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România a primit sprijinul a 43 de state OSCE după incidentul cu dronă de la Galați, soldat cu condamnarea acțiunilor Rusiei.

Un număr de 43 de state participante la reuniunea OSCE de marţi şi-au exprimat sprijinul şi solidaritatea faţă de România, exprimând compasiune faţă de victimele afectate de incidentul cu dronă de la Galaţi, de săptămâna trecută, informează un comunicat MAE.

Potrivit sursei citate, partenerii României au condamnat ferm conduita agresivă şi iresponsabilă a Federaţiei Ruse, apreciind că aceasta afectează securitatea întregii regiuni OSCE. Pe lângă declaraţiile statelor participante, au fost prezentate şi poziţii comune ale statelor membre şi candidate ale Uniunii Europene, precum şi ale grupurilor Bucureşti 9 (B9) şi Nordic-Baltic 8 (NB8).

Reuniunea specială comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securităţii şi a Consiliului Permanent al OSCE a fost convocată în urma incidentului de încălcare a spaţiului aerian al României din noaptea de 28 spre 29 mai.

România a evidenţiat gravitatea deosebită a incidentului

La iniţiativa României, 14 state participante ale OSCE, membre ale grupurilor Bucureşti 9 (B9) şi Nordic-Baltic 8 (NB8), au solicitat o reuniune extraordinară comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securităţii şi Consiliului Permanent de la nivelul OSCE, pentru a discuta implicaţiile asupra securităţii regionale, ale încălcării spaţiului aerian naţional al României care a dus la o explozie soldată cu rănirea unor civili şi la pagube materiale în oraşul Galaţi.

România a evidenţiat gravitatea deosebită a incidentului, care a avut loc ca urmare a atacurilor Federaţiei Ruse asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Incidentul s-a desfăşurat în contextul mai larg al războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. România a prezentat dovezi solide care demonstrează că responsabilitatea pentru acest incident aparţine exclusiv Federaţiei Ruse.

În declaraţia comună (B9+NB8), sunt condamnate aceste incidente, arătându-se că acestea arată un model persistent de conduită iresponsabilă a Rusiei, care poartă întreaga responsabilitate atât pentru războiul său împotriva Ucrainei, cât şi pentru aceste incidente care reprezintă o consecinţă directă a invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. Au fost respinse campaniile flagrante de dezinformare şi intimidare ale Rusiei şi exprimat angajamentul de a contracara activităţile maligne ale Rusiei, inclusiv ameninţările cibernetice şi acţiunile hibride ale acesteia.

Alături de partenerii săi, România a reiterat angajamentul ferm pentru continuarea sprijinului multidimensional pentru Ucraina, inclusiv în vederea obţinerii unei păci cuprinzătoare, juste şi durabile, în acord cu dreptul internaţional şi Actul Final de la Helsinki.

România va continua să susţină utilizarea instrumentelor OSCE pentru documentarea şi tragerea la răspundere a Federaţiei Ruse pentru crimele comise împotriva Ucrainei.

Ce este OSCE

OSCE este Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, formată din 57 de state participante, fiind cea mai mare organizaţie regională de securitate. OSCE a fost creată pentru menţinerea păcii, securităţii şi stabilităţii în Europa, prin prevenirea, gestionarea şi reducerea riscurilor.

Principalele structuri pentru consultări şi decizii la nivelul organizaţiei sunt Consiliul Permanent, care se ocupă de chestiuni politice, respectiv Forumul de Cooperare în domeniul Securităţii, care gestionează aspecte politico-militare. Organizarea unei reuniuni comune a celor două structuri survine în circumstanţe extraordinare, pentru discutarea unor situaţii marcate de o creştere a tensiunilor la nivel regional, precum şi pentru a lua în calcul preocupări serioase de securitate pentru statele participante.

Cea mai recentă reuniune comună a celor două formate a avut loc la 26 mai, la cererea Ucrainei, pentru a discuta consecinţele atacului masiv al Federaţiei Ruse asupra Ucrainei din noaptea de 23 spre 24 mai, în care a fost utilizată inclusiv o rachetă balistică de tip Oreşnik, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Consiliul de Securitate al ONU, convocat la solicitarea României, în premieră, pe tema încălcării spaţiului aerian românesc de către Rusia
 

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