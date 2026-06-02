Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Circulaţia pe Transfăgărăşan s-ar putea deschide după 15 iunie

Circulaţia pe Transfăgărăşan s-ar putea deschide după 15 iunie

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 02 Iun 2026
Drumarii luptă cu nămeții pe Transfăgărășan. Ce au găsit echipele sub zăpada de până la trei metri Sursa foto: CNAIR Captura Facebook
Veşti bune pentru turişti. Circulaţia maşinilor pe întreaga lungime a Transfăgărăşanului, una dintre cele mai spectaculoase şosele din lume, s-ar putea redeschide la jumătatea lunii iunie.

Circulaţia rutieră pe Drumul Naţional 7C - Transfăgărăşan, sectorul cuprins între Piscu Negru şi Bâlea Cascadă, ar putea fi redeschisă în a doua jumătate a lunii iunie, a anunţat, marţi, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov, Robert Elekes.

Pentru a putea redeschide traficul pe Transfăgărăşan, drumarii continuă deszăpezirea şoselei.

"Mult a fost, puţin a mai rămas! Continuăm cu toate forţele deszăpezirea de pe Transfăgărăşan, astfel încât să putem redeschide drumul în condiţii de siguranţă", este mesajul publicat de DRDP Braşov pe pagina de Facebook.

Cum se poate ajunge acum de la Bâlea Cascadă la Bâlea Lac

Traficul pe Transfăgărăşan a fost închis din 20 octombrie 2025, din cauza avalanşelor şi a stratului foarte mare de zăpadă.

Până la redeschiderea circulaţiei rutiere pe DN 7C - Transfăgărăşan, turiştii pot parcurge distanţa dintre Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac din Munţii Făgăraş cu telecabina.

La peste 2.000 de metri altitudine, în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac, se mai pot observa doar petice de zăpadă, potrivit meteorologilor, scrie Agerpres. 

