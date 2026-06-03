Șoc în Europa: 361 de copii, victimele unui singur prădător sexual, în vârstă de 27 de ani

Un bărbat din Finlanda a fost inculpat pentru violenţe sexuale asupra a 361 de copii, comise prin intermediul reţelelor de socializare şi pentru distribuire de pornografie infantilă, transmite Agerpres, citând AFP.

Potrivit Parchetului finlandez, victimele aveau între 9 şi 15 ani la momentul infracţiunilor, care au avut loc între 2019 şi 2022.

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Mii de videouri şi imagini cu copii neidentificaţi au fost descoperite pe telefonul mobil al bărbatului în vârstă de 27 de ani

Poliţia finlandeză a declarat în decembrie că investighează cazul şi suspectează un bărbat în vârstă de 27 de ani de comiterea a 364 de infracţiuni sexuale împotriva copiilor. Ulterior, Parchetul a decis să nu urmărească penal trei dintre aceste cazuri.

În anul 2022, atunci când oamenii legii l-au percheziţionat pe individ în cadrul unei anchete penale separate, au descoperit în telefonul lui mii de videouri şi imagini cu copii neidentificaţi.

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Tânărul și-a recunoscut parţial faptele. Ce le cerea copiilor

Bărbatul i-a contactat pe copii prin Snapchat, rugându-i să facă şi să-i trimită fotografii sau videouri cu ei înşişi sumar îmbrăcaţi sau goi. De asemenea, le-a cerut să facă acte sexuale, conform poliţiei.

Principalele acuzaţii aduse individului acum sunt violenţe sexuale agravate asupra copiilor şi distribuirea de imagini care înfăţişează copii în situaţii cu caracter sexual, potrivit procurorului.

Bărbatul a recunoscut parţial faptele în timpul anchetei. Procesul său este aşteptat să înceapă în septembrie.