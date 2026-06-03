O dronă ucraineană a fost găsită lângă insula Lefkada. Guvernul grec trimite o notă de protest la Kiev

Guvernul grec a înaintat un protest oficial Ucrainei în legătură cu un incident care a implicat o dronă maritimă în Marea Ionică, transmite dpa.

Televiziunea de stat elenă a relatat miercuri că Ministerul de Externe grec a trimis note diplomatice ambasadei Ucrainei la Atena şi Ministerului de Externe de la Kiev.

Drona avea 100 kg de explozibil

Incidentul a fost declanşat de un eveniment în largul insulei turistice Lefkada, unde pescari au descoperit o barcă lungă de aproximativ 6 metri şi cu motorul în funcţiune. Pescarii au tractat barca spre un mic port.

Autorităţile greceşti au stabilit ulterior că era vorba despre o dronă construită de Ucraina şi încărcată cu circa 100 kg de explozivi.

Dispozitivul exploziv a fost neutralizat de paza de coastă printr-o explozie controlată.

E posibil să fi fost vizată o navă din "flota fantomă" a Rusiei

Medii de securitate greceşti afirmă că autorităţile investighează de asemenea o posibilă legătură cu utilizarea unor astfel de drone maritime împotriva unor nave din aşa-numită 'flotă din umbră' a Rusiei, folosită pentru a transporta petrol în pofida sancţiunilor.

Atacuri cu drone ar fi avut loc deja în zone din Mediterana, inclusiv între Libia şi Creta şi în largul Maltei.

În nota diplomatică, guvernul de la Atena a subliniat - potrivit televiziunii de stat - că incidentul a reprezentat o ameninţare semnificativă pentru securitatea maritimă, existând riscul de rănire a civililor şi de producere de daune grave de mediu.

Guvernul grec a avertizat, de asemenea, că o extindere a activităţilor militare în regiune ar putea submina securitatea naţională şi interesele economice ale ţării.

În aceeaşi notă se mai afirmă că dreptul Ucrainei la autoapărare nu poate justifica astfel de incidente în Marea Mediterană, scrie Agerpres.