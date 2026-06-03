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DCNews Stiri Noi dezvăluiri în cazul morții lui Maradona: Spitalizarea la domiciliu "nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată"

Noi dezvăluiri în cazul morții lui Maradona: Spitalizarea la domiciliu "nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată"

Autor: Gabriela Ungureanu
Data publicării: 03 Iun 2026
moartea-lui-maradona-investigata-acuzatii-de-asasinat-in-cazul-legendei-argentiniene-3245951 Diego Maradona, fotbalist. Sursa Foto: Agerpres
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Noi mărturii din procesul privind moartea lui Diego Maradona susțin că spitalizarea sa la domiciliu nu ar fi trebuit aprobată niciodată.

Internarea la domiciliu a lui Diego Maradona "nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată" în condiţiile în care s-a desfăşurat, a mărturisit, marţi, un chirurg la procesul în care sunt judecaţi şapte profesionişti din domeniul medical acuzaţi de posibile neglijenţe care au contribuit la moartea legendei fotbalului argentinian, relatează AFP.

"Dacă nu erau îndeplinite toate condiţiile necesare la domiciliul (de convalescenţă), spitalizarea nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată", a declarat neurochirurgul Rodolfo Benvenuti care, la cererea avocatului lui Maradona, a supravegheat operaţia acestuia la începutul lunii noiembrie 2020 pentru un hematom la cap.

Doctorul a reiterat o serie de condiţii pe care le subliniase la momentul respectiv cu privire la ce ar trebui să implice spitalizarea la domiciliu pentru convalescenţa unui pacient cu profilul "foarte particular" al lui Maradona, legat în special de istoricul său de dependenţe.

"Am sugerat monitorizarea 24/7"

"Am sugerat monitorizarea 24/7 a semnelor vitale, a temperaturii şi a tensiunii arteriale, un protocol de urmărire care să indice, de exemplu, cantitatea şi frecvenţa urinării (...) şi prezenţa sau absenţa edemelor".

"De asemenea, am recomandat echipamentul necesar, ca măsură de precauţie împotriva oricărei situaţii: pat ortopedic, defibrilator, pulsoximetru. Asistente medicale prezente toată ziua. Un control la fiecare două sau trei ore", a continuat medicul.

De asemenea, instanţei i-a fost arătat un mesaj de la un supraveghetor asistent medical - care nu făcea parte din echipa medicală - care, la momentul respectiv, a subliniat inadecvarea dispozitivului din jurul lui Maradona: "Nu suntem pregătiţi pentru o urgenţă. Este imposibil să nu existe o perfuzie intravenoasă sau o altă soluţie intravenoasă disponibilă".

Şapte profesionişti din domeniul medical (un medic, un psihiatru, un psiholog şi asistente medicale) sunt judecaţi în San Isidro de la mijlocul lunii aprilie pentru "omucidere cu rea-intenţie", respectiv neglijenţă comisă ştiind că ar putea duce la moarte. Aceştia riscă până la 25 de ani de închisoare.

Maradona a murit la vârsta de 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, din cauza unei crize cardiorespiratorii însoţite de edem pulmonar, singur în patul său, într-o casă pe care o închiriase pentru convalescenţă în Tigre (la nord de Buenos Aires). Conform mărturiilor medicilor legişti din cadrul procesului, acesta a agonizat timp de mai multe ore, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Noi detalii în procesul morții lui Diego Maradona: Fotbalistul suferea de tulburări de bipolaritate și narcisism
 

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