Mark Rutte, vizită surpriză la Kiev după valul recent de atacuri rusești

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit miercuri la Kiev pentru o vizită surpriză, a anunţat compania feroviară ucraineană Ukrzaliznytsia, transmit AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Vizita lui Rutte are loc după mai multe atacuri aeriene masive ruse care au vizat în special capitala ucraineană în ultimele săptămâni.

Suntem bucuroşi să îl primim astăzi pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, la gara centrală din Kiev. Această vizită este extrem de importantă, la fel ca cele precedente, întrucât este un gest de solidaritate şi de sprijin din partea Alianţei (Nord-Atlantice) faţă de ţara noastră, a indicat compania Ukrzaliznytsia pe social media.

Rutte este însoţit de ambasadorii statelor membre ale alianţei, a declarat miercuri purtătoarea sa de cuvânt pentru dpa.

Consiliul Nord-Atlantic (NAC) este principalul organ decizional politic al NATO şi reuneşte ambasadorii tuturor statelor membre. Acesta se întruneşte, de obicei, cel puţin o dată pe săptămână la Bruxelles.

Imaginile apărute în presa ucraineană l-au arătat pe Rutte coborând dintr-un tren în gara din Kiev.

Din motive de securitate, purtătoarea de cuvânt a şefului NATO a refuzat să ofere informaţii în legătură cu itinerariul exact al vizitei.

NATO Secretary General Mark Rutte has arrived in Kyiv on an unannounced visit, according to Ukrainian Railways “Ukrzaliznytsia.“



Photo: Ukrzaliznytsia pic.twitter.com/isnjI3HFOI — KyivPost (@KyivPost) June 3, 2026

NATO continuă sprijinul militar pentru Ucraina

Rutte a vizitat Kievul în mai multe rânduri în trecut pentru a se întâlni cu preşedintele Volodimir Zelenski şi cu alţi politicieni.

NATO sprijină în prezent Ucraina prin aşa-numitul program PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), prin care aliaţii europeni şi Canada cumpără din SUA arme şi muniţii care sunt apoi furnizate armatei ucrainene.

Detaliile vizitei lui Rutte nu au fost făcute publice, dar este aşteptată o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care continuă să facă apel la aliaţii occidentali ai Ucrainei să consolideze apărarea ţării sale împotriva bombardamentelor ruseşti.

Vizita şefului NATO are loc în contextul escaladării atacurilor aeriene ruseşti şi ucrainene, în timp ce negocierile mediate de SUA pentru a pune capăt conflictului declanşat de invazia rusă în Ucraina în februarie 2022 stagnează.

Drone ucrainene au lovit un terminal petrolier şi o bază navală la Sankt Petersburg, cu câteva ore înainte ca forumul economic al lui Vladimir Putin să înceapă.

Cu o zi înainte, un alt atac masiv cu drone şi rachete ruseşti a ucis 23 de persoane la Kiev şi în oraşul industrial Dnipro, în sud-estul Ucrainei.

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