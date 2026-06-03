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DCNews Stiri ”Drum lin către îngeri, soțul meu drag!”. Val de mesaje despre polițistul Ciprian Verdeș, după anunțul soției sale

”Drum lin către îngeri, soțul meu drag!”. Val de mesaje despre polițistul Ciprian Verdeș, după anunțul soției sale

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 03 Iun 2026
ciprian verdes
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Polițistul din Piatra-Neamț Ciprian Verdeș a murit răpus de fiul său de 22 de ani, în brațele soției.

”Drum lin către îngeri, soțul meu drag! Ai lăsat multă durere în sufletele noastre, izvor de lacrimi și dor nespus. Cei care doresc să ne fie alături în aceste clipe grele pot participa la ceremonia de înmormântare care va avea loc, joi, 04.06.2026, la ora 10:00, la biserica Sf. Gheorghe din Piatra Neamț, iar la ora 12:00, la Cimitirul Borzogheanu. Pe data de 03.06.2026, de la ora 11:00, va fi depus la Capela Bisericii” a transmis soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de fiul de 22 de ani. 

Un conflict ce a lăsat o mamă cu brațele goale: soțul a murit, fiul este arestat

Se pare, conform presei locale, că conflictul dintre tată și fiu ar fi izbucnit în apartament și a continuat pe casa scării și-n fața blocului, unde tânărul și-ar fi atacat tatăl cu un cuțit. Victima a strigat după ajutor și a încercat să se apere, dar fiul său s-a întors și i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit.

Agresorul a plecat și, la scurt timp, a fost arestat. Mama acestuia și soția polițistului a coborât în grabă lângă bărbat, ținându-l în brațe în ultimele clipe. Durerea acesteia i-a cutremurat pe toți cei din jur. Crima s-a petrecut în câteva secunde, spun martorii, iar de față au fost inclusiv copii. 

La postarea soției polițistului de la Permise (Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Neamț), au comentat inclusiv tineri care au obținut permisul cu Ciprian Verdeș în dreapta lor: 

  • Condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Uneori viața este nedreaptă, am dat cu dânsul orașul, un om atât de calm și extraordinar! Nu am cuvinte, sunt în stare de șoc!

  • Un om deosebit, am avut examen cu dânsul și eu! Regret din tot sufletul cele întâmplate! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!

  • Condoleanțe și multă putere, Cristina! Un gând de mângâiere și compasiune în aceste momente de mare tristețe. Odihnă veșnică!

  • Sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să vă ofere putere în aceste clipe de durere!
  • Condoleanțe! Dumnezeu să-l ierte, iar dumneavoastră să vă dea putere ca să puteți duce această durere!
  • Sincere condoleanțe! Dumnezeu să-l aibă în paza Sa! Iar vouă, vă doresc multă putere pentru a trece peste această grea încercare. 

  • Sincere condoleanțe familiei, când am dat de permis domnul Verdeș era acolo pentru a examina alti elevi, dar în timpul scurt care îl avea între examinări ne încuraja pe toți de acolo... Multă putere sa aveți, de acolo de sus va avea grija de dvs. 

”L-am cunoscut pe Ciprian. Am avut onoarea de a lucra îndeaproape cu el”

”Dragi pietreni,

Sunt momente în care cuvintele devin neputincioase în fața unei tragedii care ne lasă pe toți împietriți de durere. Vestea dispariției premature și violente a ofițerului Ciprian Verdeș este un șoc uriaș pentru mine și pentru întreaga noastră comunitate.

L-am cunoscut pe Ciprian. Am avut onoarea de a lucra îndeaproape cu el în perioada în care am fost Prefect al județului Neamț, el activând în cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SRPCIV) Neamț. A fost un profesionist desăvârșit, un om de o corectitudine exemplară, un coleg dedicat și, înainte de toate, un om cald, respectos și mereu gata să ajute.

O viață curmată mult prea devreme, într-un mod atât de nedrept și de greu de înțeles. Dincolo de uniformă și de atribuțiile de serviciu pe care le-a îndeplinit mereu cu demnitate, Ciprian lasă în urmă un gol imens în inimile celor care l-au prețuit.

În numele meu și al comunității noastre, transmit cele mai sincere condoleanțe familiei greu încercate de această suferință de neimaginat. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea puterea de a trece prin aceste momente negre. 

Din respect pentru memoria lui Ciprian și pentru durerea cumplită a familiei, fac un apel la decență și discreție din partea tuturor în spațiul public. Să lăsăm autoritățile să își facă datoria, iar noi să ne amintim de Ciprian așa cum a fost: un om bun și un profesionist destoinic.

Drum lin către stele, Ciprian! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!” a scris și primarul din Piatra-Neamț, Adrian Niță. 

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