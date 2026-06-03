Profesoara Mariana Badea îi așteaptă pe cititori, pe 4 iunie, între orele 13:00-17:00, la standul E07 din cadrul Bookfest, cu cartea „Bumerang de manele... lingvistice”. Volumul, preluat de Editura Pro Universitaria după prima apariție la Editura pentru Artă și Literatură, a fost revizuit și refăcut aproape complet.

DC News a stat de vorbă cu profesoara Mariana Badea, care a oferit mai multe informații despre noua sa carte.

„Această carte este o reeditare, numai că e schimbată în totalitate. Ea a apărut înainte la Editura pentru Artă și Literatură, nu a avut așa de multă distribuție și a preluat-o Editura Pro Universitaria. Și dacă tot a preluat-o, am refăcut cartea. Știți cum e... Te acuză de plagiat pentru propria carte, așa că am refăcut-o.

Spunea cineva că fosta carte era scrisă de o profesoară de română. Această carte este un manifest. Adică este, cumva, și agresivă, și ironică, și are multe capitole noi.

Am refăcut și mottouri, și bonusuri, că fiecare capitol are un motto și un bonus. Am refăcut și capitolele existente, ca limbaj și ca expresie, dar greșelile au rămas, că alea sunt. Cartea are 47 de capitole. Primul capitol este „Â din A – La început de manea”, a spus profesoara Mariana Badea.



VEZI ȘI: De ce Mariana Badea este profesoară și nu „doamnă profesor”. Lecție de limba română

Contribuția urmăritorilor de pe Facebook

Profesoara Mariana Badea a dezvăluit că noua ediție include și contribuții din partea urmăritorilor săi de pe Facebook.

„Acum vreo 2 luni am pus pe Facebook rugămintea să scrie prietenii virtuali ce expresii sau cuvinte îi enervează. Am primit destul de multe „enervări”, pe care le-am scris în noul Bumerang, fie în capitole separate, fie, într-un capitol special numit „Stereotipii scoase din minți”, desigur cu formulări ironice și amuzante. Adică, noua carte este realizată prin „contribuții” de la alți enervați privind stâlcirea limbii române”, a spus profesoara Mariana Badea.

„Nu fac lansare de carte, ci o sesiune de autografe”

Profesoara a explicat că nu va face lansare de carte și că îi așteaptă pe cititori la standul Editurii pentru Artă și Literatură, unde va susține o sesiune de autografe. Aceasta a explicat că nu îi plac lansările de carte, deoarece le consideră formalisme inutile și stânjenitoare, și că nu a organizat niciodată o lansare de carte.

„Eu nu fac lansare de carte și fac o sesiune de autografe. Adică, pe 4 iunie, între orele 13:00 și 17:00, mă aflu la standul E07, tot al Editurii pentru Artă și Literatură, că nu m-am certat cu doamna Borzea, numai că dânsa nu are potența de distribuție pe care o au cei de la Pro Universitaria. Cartea a fost, așa, mai puțin vizibilă.

Stau acolo patru ore și aștept să vină cineva să ia cartea, să-i dau autograf, să mai vorbim, dacă vrea să vorbească și să-mi zică ceva sau să-i spun ceva.

Nu mai pot cu formalismul ăsta, credeți-mă. Asta cu lansările de carte este o formalitate jenantă, din punctul meu de vedere. Rămâi îndatorat unor personalități să vorbească frumos despre tine, despre carte și asistența pleacă la fel cum a venit. Nu mai pot. Nu îmi plac formalismele, prefăcătoriile, lucrurile spuse că așa trebuie. Nu sunt genul.

Noi avem o editură care se cheamă „Badea”, care a împlinit anul acesta 27 de ani, timp în care am fost pe piață în continuu. Deci n-am întrerupt niciodată și nu au lipsit cărțile mele de pe piață. Niciodată, în acești 27 de ani, eu nu am făcut lansare. Am avut stand, an de zile, pe la târguri, în București, în țară, peste tot a umblat bărbatul meu cu cărțile, că asta a fost activitatea. Nici măcar o singură dată n-am făcut lansare. De la început mi s-au părut niște formalisme forțate și fără efect. Mă simțeam și jenată că oamenii ăia vin acolo să mă laude pe mine. Nu mi-a plăcut asta.

Acum am găsit varianta aceasta, că Pro Universitaria nu are stand la Bookfest. Și atunci duc cărțile tot la doamna Borzea, la Editura pentru Artă și Literatură”, a spus profesoara Mariana Badea.



VEZI ȘI: Marii absenți din școală. Explicația profesoarei Mariana Badea

Reacția ziaristului Ion Cristoiu

Profesoara a povestit că jurnalistul Ion Cristoiu a prezentat cartea în cadrul unei emisiuni.

„Nu știu dacă ați văzut reacția domnului Ion Cristoiu, ziaristul. I-am trimis o carte, că așa a fost conjunctura. Doamna care lucrează la blogul dânsului m-a cunoscut, a văzut cartea și i-a spus domnului Cristoiu, și domnul Cristoiu a prezentat-o în direct la dânsul pe blog. A vorbit jumătate din emisiune despre această carte. A râs în continuu.

Eu nu l-am văzut niciodată râzând pe domnul Cristoiu, dar vă spun că a râs în continuu. Nu ne cunoaștem deloc, dar a fost o conjunctură”, a spus profesoara Mariana Badea.

De ce a ales un titlu mai scurt

Profesoara Mariana Badea a explicat că pentru noua ediție a ales un titlu mai scurt după ce a observat că mulți cititori nu parcurgeau integral titlul ediției anterioare.

„Se numește „Bumerang de manele... lingvistice”. Precedenta s-a numit „Bumerangul cuvintelor. Studiu de manele lingvistice” și am observat că cei care se uitau pe copertă nu ajungeau până la sfârșitul titlului. Doamne, oamenii ăștia nu mai citesc. Trei cuvinte! Dacă sunt mai mult de trei, gata! Nu le mai văd pe celelalte.

Am și despre influencerii ăștia niște noutăți, că nu mai pot nici cu ăștia. Nu se mai poate. Zic să nu rămânem fără oxigen gramatical. Sau, și mai rău, să ne moară intelectul de inaniție, pentru că, până la urmă, și intelectul, ca și stomacul, trebuie hrănit.

Cred că este și singura carte pe care nu scrie „pentru elevi”. Din cele aproape 30 de cărți, câte am eu, pe toate scrie „pentru elevi” într-un fel sau altul - pentru gimnaziu, pentru liceu, dar tot elevi înseamnă... Asta este singura carte pe care nu scrie așa ceva”, a spus profesoara Mariana Badea în exclusivitate pentru DC News.

VEZI ȘI: Limba română, între TikTok și lipsa lecturii. Radiografia școlii românești, prin ochii Marianei Badea

Cuprinsul cărții „Bumerang de manele... lingvistice”

LIMBA ROMÂNĂ − ESENŢA IDENTITĂŢII NOASTRE!

CAPITOLE

(1) Â din A – LA ÎNCEPUT DE MANEA .............................................................. p.

(2) O CONSOANĂ CU... FIȚE .............................................................................. p.

(3) CRATIMA ȘI RĂSFĂȚUL POLITIC ................................................................. p.

(4) „SĂ AIBĂ” – NIMICIT de „să aivă” și „să aive!” ............................................ p.

(5) ACUM SUNT CINCI! ........................................................................................ p.

(6) Nici „NU SE MERITĂ”, nici „SĂ TE RIŞTI” ..................................................... p.

(7) FII DEȘTEPT! NU FI PROST! .......................................................................... p.

(8) AVEM NEVOIE sau ESTE OBLIGATORIU? ................................................... p.

(9) Vă rog SĂ LUAŢI CUNOŞTINŢĂ de ceea ce VĂ ADUC LA CUNOŞTINŢĂ!.. p.

(10) Dacă VREI, atunci (neapărat) VOIEȘTI! ........................................................ p.

(11) INCULTURA – DE VÂNZARE ........................................................................ p.

(12) „DOMNIȘOARA STUDENT” sau „DOAMNA CROITOR”?!? ........................ p.

(13) MASIVE, NUMĂRABILE, NONNUMĂRABILE ............................................... p.

(14) SCUZE CONTROVERSATE ............................................................................ p

(15) MĂ DOARE-N COT! ......................................................................................... p.

(16) CU CÂTE „PIJAMALE” DORMI?!? ................................................................. p.

(17) TE CONȚIN FACE SENS .................................................................................. p.

(18) UNII LOCUIESC TEMPORAR ÎN BANI! .......................................................... p.

(19) NU NUMAI NUMELE PROPRII ........................................................................ p.

(20) SORA ȘI NORA CU MINGEA .......................................................................... p.

(21) NICIODATĂ LA CAPĂT ................................................................................... p.

(22) BRAVO, N-AI STIL! .......................................................................................... p.

(23) Nici 45 LEI, nici CÂȚIVA ZECI DE LEI! ........................................................... p.

(24) DOAR SE SCRIU LA FEL! HEI, NU CHIAR TOATE! ....................................... p.

(25) PESTE DRUM DE O PROBLEMĂ ................................................................... p.

(26) DIN CAUZA LUI DATORITĂ ........................................................................... p.

(27) DINTR-UNA ÎN ALTA ..................................................................... ................. p.

(28) PE SECȚIE, PE ȘTRAND, PE TREN! ............................................................. p.

(29) CARE PE CARE .............................................................................................. p.

(30) ODATĂ... DEMULT .......................................................................................... p.

(31) LA MAXIMUM... CU MAXIM ............................................................................. p.

(32) NICIUNUL, NICIUNA, NIMENI ȘI NIMIC ....................................................... p.

(33) DESPRE „DREPT” ........................................................................................ p.

(34) De DRAGOBETE, „DRAGELE MELE” AU INVADAT NETUL ..................... p.

(35) I. UN PREDICAT DISCIPLINAT ..................................................................... p.

(36) II. PREDICATUL RĂPUS ............................................................................... p.

(37) „ESTE SIMPLU! ESTE DE AJUNS!” ............................................................ p.

(38) CONFUZII ORTOGRAFICE ........................................................................... p.

(39) ȘI ANUL ACESTA E PAȘTE ......................................................................... p.

(40) XENISMELE ................................................................................................... p.

(41) „NĂRAVUL DIN FIRE N-ARE LECUIRE” ..................................................... p.

(42) TIMPUL_ACORDAT OBSESIV... ................................................................. p.

(43) INEPȚIA INEPȚIILOR: „CA ȘI” ..................................................................... p.

(44 ) ERUDIT DIN FIRE! ......................................................................................... p.

(45) CLIȘEE EXTENUANTE ................................................................................. p.

(46) STEREOTIPII SCOASE DIN MINȚI ............................................................... p.

(47) MÂRLĂNIE CU SPECIFIC ROMÂNESC ....................................................... p.

(48) CUVINTE CU PAPION ................................................................................... p.



CĂTRE CITITORI

 DOOM3 între TRADIȚIE și MODERNITATE .................................................... p.

AVENTURA CUVINTELOR ................................................................................ p.

MICI DICȚIONARE ............................................................................................. p.

 MIC DICŢIONAR DE SINONIME ŞI EXPRESII SINONIMICE ................................ p.

 MIC DICŢIONAR DE OMONIME ............................................................................. p.

 MIC DICŢIONAR DE OMOGRAFE ......................................................................... p.

 MIC DICŢIONAR DE OMOFONE ............................................................................ p.

 MIC DICŢIONAR DE OMOFONE MORFOLOGICE................................................. p.

 MIC DICŢIONAR DE OMOFONE ............................................................................ p.

 MIC DICŢIONAR DE PARONIME ........................................................................... p.

 MIC DICŢIONAR DE PLEONASME ........................................................................ p.