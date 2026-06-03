România devine capitala motocrossului european: eveniment major la TCS Racing Park în 5-7 iunie/ Teo Ștefănescu, informații pentru DCNews

În perioada 5–7 iunie 2026, circuitul TCS Racing Park va găzdui unul dintre cele mai importante evenimente de motocross organizate în România în acest sezon, sub egida Federației Române de Motociclism și organizat de Clubul Sportiv Top Cross TCS.

Motocross european de top în România: Campionate EMX, Est-European și Național, în același weekend

Evenimentul reunește în același weekend competiții naționale și internaționale de prestigiu, confirmând statutul circuitului drept una dintre cele mai importante locații pentru motocross din Europa de Sud-Est.

Pe parcursul celor trei zile se vor desfășura:

Campionatul European de Motocross EMX65 și EMX85, dedicat celor mai talentați tineri piloți ai Europei;



Campionatul European de Motocross pentru Femei (EMX Women);



Campionatul Est-European de Motocross;



Campionatul Național de Motocross al României.

Sportivi din 20 de țări europene

La start sunt așteptați sportivi din aproximativ 20 de țări europene, iar numărul total al participanților – piloți, membri ai echipelor tehnice, oficiali și personal de organizare – va ajunge la aproximativ 500 de persoane, transformând competiția într-un adevărat festival al motocrossului internațional.

"Evenimentul reprezintă o oportunitate importantă pentru promovarea sportului cu motor în România și pentru consolidarea poziției TCS Racing Park în calendarul competițional european, după ce circuitul a găzduit în ultimii ani competiții internaționale de anvergură, inclusiv Campionatul Mondial de Motocross pentru Juniori (2023) și Motocrosul Națiunilor Europene (2024)

Publicul va avea ocazia să urmărească la lucru atât viitoarele speranțe ale motocrossului european, cât și sportivi consacrați din competițiile regionale și naționale, într-un weekend dedicat performanței, spectacolului și pasiunii pentru motorsport", a declarat Teo Ștefănescu, manager circuit, pentru DC News.

România, pe harta motocrossului european după rezultatele notabile de la campionat Est-European din Bosnia Herzegovina

"Weekend-ul trecut, sportivii clubului nostru au participat la o etapă de Campionat Est-European, în Bosnia și Herțegovina, unde au obținut rezultate notabile la individual și s-au clasat pe locul întâi la competiția pe națiuni", a mai punctat Teo Ștefănescu.