Doi virologi de la un prestigios institut de cercetare american, puşi sub acuzare, după ce au încercat să importe virusul mpox din Africa

Doi virologi de la un prestigios institut de cercetare american au fost puşi sub acuzare marţi de justiţia din SUA, sub acuzaţia că au încercat să introducă în Statele Unite virusul mpox, infecţie cunoscută anterior ca variola maimuţei, relatează Agerpres, citând AFP.

Cei doi cercetători au fost reţinuţi în ianuarie pe aeroportul din Detroit, la întoarcerea din Congo-Brazzaville, iar în bagajele lor au fost găsite 113 fiole. Şaptesprezece dintre cele 20 de fiole testate de FBI conţineau virusul mpox inactivat, potrivit unui comunicat al procurorilor federali americani care se ocupă de caz.

Ce pedepse riscă cei doi virologi

Totuși, nu este clar care erau intenţiile celor doi bărbaţi - Vincent Munster, cetăţean olandez şi şef de secţie la un laborator de virologie al Institutului naţional de sănătate (NIH), principala agenţie publică de cercetare medicală a SUA, şi cercetătorul asociat Claude Kwe, cetăţean camerunez.

Cei doi, care sunt acuzaţi şi că au minţit cu privire la conţinutul valizelor lor, lucrează la un laborator din statul Montana dotat cu cel mai înalt nivel de biosecuritate, denumit P4. Acumei riscă până la cinci ani de închisoare, potrivit procurorilor federali americani.

Detalii despre virusul mpox

Reamintim în acest context că în luna ianuarie, agenţia pentru sănătate a Uniunii Africane a declarat că mpox nu mai este o "urgenţă de sănătate publică" în Africa, afirmând că numărul de cazuri a scăzut.

Din ianuarie până la sfârşitul lunii iulie 2025, au fost raportate Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) peste 34.000 de cazuri confirmate de mpox, inclusiv 138 de decese.

Boală se manifestă în principal prin febră mare şi apariţia de leziuni cutanate specifice.