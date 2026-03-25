Data actualizării: 13:59 25 Mar 2026 | Data publicării: 13:56 25 Mar 2026

Romsilva are un nou director general. Cine este Jean Vișan
Autor: Doinița Manic

imagine cu Jean Vișan, noul direct al Romsilva Pentru funcția de director general al Romsilva s-au înscris 13 persoane. Foto: Facebook Romsilva

Regia Națională a Pădurilor Romsilva are un nou director general.

Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva l-a desemnat pe Jean Vișan în funcția de director general. Mandatul acestuia va dura până în august 2029.

Numirea acestuia vine într-un moment în care Romsilva e în centrul mai multor controverse legate de bonusurile salariale și primele de pensionare, dar și de mai multe nereguli depistate de Curtea de Conturi și de Corpul de Control al Ministerului Mediului.

"Procedura de selecție a directorului general, desfășurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost declanșată de către Consiliul de Administrație pe 12 ianuarie 2026, prin lansarea anunțului și comunicarea procedurii.

Până la termenul limită, s-au înscris 13 persoane, dintre care pe lista lungă au rămas 8 persoane, întrunind toate condițiile de participare. Comisia de selecție a directorului general a alcătuit lista scurtă formată din cinci persoane, iar în urma evaluării scrisorilor de intenție și a interviurilor a stabilit un clasament final, înaintat Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

Selecția s-a desfășurat în mai multe etape, în mod transparent, pe baza unor criterii bine definite, iar tot procesul a fost monitorizat de către specialiști independenți", transmite Romsilva într-un comunicat de presă.

VEZI ȘI: OUG privind reforma Romsilva, aprobată de Guvern. Controalele video, printre schimbări

Noul director al Romsilva: Este o onoare și o mare provocare

”Doresc să mulțumesc Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru că a creat cadrul pentru o selecție corectă, transparentă, și să felicit ceilalți candidați care s-au prezentat la această procedură. Mulțumesc și membrilor Comisiei de selecție și celor din Consiliul de Administrație pentru munca depusă. Este o onoare să conduc Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, însă și o mare responsabilitate, mai ales în această perioadă plină de provocări” a declarat noul director general al Romsilva, Jean Vișan.

Cine este Jean Vișan

Potrivit comunicatului emis de Romsilva, Jean Vișan are 49 de ani, este inginer silvic, licențiat în anul 2001 al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității ”Transilvania” din Brașov, unde a obținut și titlul de doctor în silvicultură în anul 2017.

Din august 2025, acesta a deținut funcția de director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, cu un mandat provizoriu, în urma altui proces de selecție.

Potrivit sursei citate, de-a lungul carierei sale, Jean Vișan a deținut mai multe funcții în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă și Direcției Silvice Buzău. Din anul 2006, a deținut mai multe funcții de execuție și conducere în cadrul centralei Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, precum cea de șef de serviciu în cadrul Serviciului Investiții – Mecanizare și director al Direcției Regenerare – Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru șase luni, în anul 2020, director al Direcției Silvice Buzău.

Totodată, acesta deține mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării și executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, management de achiziții publice și în prevenirea și combaterea corupției, potrivit Romsilva.

