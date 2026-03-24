Rusia lansează 948 de drone asupra Ucrainei, în cel mai amplu atac înregistrat într-o perioadă de 24 de ore
Data actualizării: 21:08 24 Mar 2026 | Data publicării: 21:08 24 Mar 2026

Rusia lansează 948 de drone asupra Ucrainei, în cel mai amplu atac înregistrat într-o perioadă de 24 de ore
Autor: Alexandra Curtache

Steagurile Rusiei (stanga) si Ucrainei (dreapta). Peste ele se afla niste arme automate Rusia în război cu Ucraina. Foto: Freepik

Rusia a lansat cel mai amplu atac aerian asupra Ucrainei într-un interval de 24 de ore de la începutul războiului, lovind orașe din toată țara cu 948 de drone.

Numai marți după-amiază au fost lansate peste 400 de drone, într-un atac neobișnuit desfășurat în timpul zilei, care a provocat numeroase victime și răniți în vestul Ucrainei.

Aceste atacuri au avut loc la câteva ore după ce un atac intens desfășurat în timpul nopții a provocat moartea a cel puțin cinci persoane.

Impactul asupra Lvivului și patrimoniului cultural

În Lviv, primarul Andriy Sadovyi a declarat că 22 de persoane din orașul său au fost rănite și a avertizat că numărul acestora va crește.

Șeful regiunii, Maksym Kozytskyi, a declarat că mănăstirea Bernardină, un sit UNESCO din secolul al XVI-lea, a fost avariată. O înregistrare video publicată de autoritățile din Lviv arată un incendiu care mistuie acoperișul unei clădiri de locuințe situate în apropierea mănăstirii.

Alte orașe din vestul Ucrainei afectate

Alte trei orașe din vestul țării, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia și Ternopil, au fost, de asemenea, ținta atacurilor.

Șefa regiunii Ivano-Frankivsk, Svitlana Onyshchuk, a declarat că două persoane au fost ucise. Patru persoane, printre care un copil de șase ani, au fost rănite. Diverse clădiri din oraș, precum și maternitatea, au fost avariate.

Iar în Vinnytsia, o persoană a murit și 11 au fost rănite marți după-amiază.

Deși cei patru ani de război nu au lăsat practic niciun colț al Ucrainei neatins, vestul țării a fost lovit relativ mai puțin intens și mai rar decât alte zone mai apropiate de granița cu Rusia, în est.

Detalii de la Forțele Aeriene Ucrainene

Yurii Ihnat, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, a declarat marți seara că un „număr mare de drone” a pătruns în spațiul aerian ucrainean dinspre nordul țării, „deplasându-se efectiv în coloane”.

„Aria de acțiune a atacurilor din timpul zilei a fost mai extinsă decât cea din timpul nopții... Se poate spune că acesta a fost unul dintre cele mai ample atacuri dintr-o perioadă de 24 de ore”, a declarat el, conform BBC.

La patru ani de la lansarea de către Moscova a unei invazii pe scară largă în Ucraina, războiul continuă cu aceeași intensitate, Rusia lansând atacuri aproape zilnice asupra orașelor din toată Ucraina.

Marți, guvernatorul regiunii Kursk din Rusia a declarat că un bărbat a fost ucis și 13 persoane au fost rănite într-un atac cu drone ucrainene asupra unei întreprinderi agricole.

Negocierile de pace și mesajul Olenei Zelenska

Discuțiile mediate de SUA și menite să ajungă la un acord de pace au stagnat de la începutul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, la sfârșitul lunii februarie.

„În mijlocul știrilor în care lumea se îneacă în fiecare zi, nu vom lăsa durerea ucraineană să se piardă, să devină doar o altă statistică, un titlu care va fi trecut cu vederea”, a scris prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, pe rețelele de socializare.

rusia
rusia ucraina
atac drone
