Donald Trump: Am câștigat acest război. Iranul a fost de acord că nu va avea vreodată arma nucleară

Iranul discută cu Washingtonul și „vorbește cu rațiune”, a spus președintele SUA, citat de Sky News.

„Am câștigat acest război. Războiul acesta a fost câștigat”, a adăugat Trump.

Întrebat dacă i-ar trimite pe emisarii săi Steve Witkoff și Jared Kushner să discute pacea cu iranienii, Trump a spus: „Suntem în negocieri chiar acum. O fac împreună cu Marco, JD”.

„Cealaltă parte, vă pot spune, ar dori să facă o înțelegere. Cine nu ar face-o dacă ați fi în locul lor? Marina lor a dispărut, forțele lor aeriene au dispărut, comunicațiile lor... toate sistemele lor antiaeriene, rachetele lor. Puteți numi un singur lucru care nu a dispărut? Sau un singur lucru care merge bine?”, a întrebat Donald Trump.

„Zburăm nestingheriți deasupra Teheranului. Putem face ce vrem”, a completat președintele SUA.

Donald Trump a descris operațiunea americană drept un „succes extraordinar”, după care a vorbit despre eliminarea liderilor iranieni.

„Liderii au dispărut cu toții. Nimeni nu știe cu cine să vorbească. Dar noi vorbim de fapt cu oamenii potriviți, iar ei își doresc atât de mult să încheie o înțelegere”, spune Trump.

„Nu aveți nicio idee cât de mult își doresc să încheie o înțelegere și vom vedea ce se întâmplă”, a mai zis Trump.