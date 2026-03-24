15 minute de activitate neobișnuită pe piața petrolieră, înainte ca Trump să anunțe negocieri cu Iranul: Cine s-a îmbogățit rapid și considerabil

Tranzacţii importante şi totodată suspecte cu petrol, efectuate cu puţin timp înainte ca președintele american Donald Trump să anunțe presupuse negocieri cu Iranul, au generat fluctuații puternice pe piețe și au readus suspiciunile de folosire a informaţiilor privilegiate, potrivit BFMTV.

Activitate „neobișnuită” pe piețele petroliere

Piețele petroliere au înregistrat o activitate neobișnuită luni dimineață, stârnind întrebări și speculații în rândul investitorilor. Tranzacții masive au avut loc cu puțin timp înainte de mesajul lui Donald Trump pe platforma Truth Social, în care acesta a anunțat că negociază cu Iranul, creând și mai multă confuzie.

Investitorii au plasat tranzacţii în valoare de jumătate de miliard de dolari pe piaţa petrolului, cu aproximativ 15 minute înainte ca postarea lui Donald Trump să provoace o prăbuşire a preţului ţiţeiului şi să declanşeze volatilitatea în cazul altor active, potrivit Financial Times.

În total, aproximativ 6.200 de contracte futures Brent și WTI și-au schimbat proprietarul între orele 6:49 și 6:50 dimineața, ora New York-ului. Valoarea acestor tranzacții este estimată la 580 de milioane de dolari, conform calculelor FT bazate pe date Bloomberg.

Această activitate a precedat cu puţin timp postarea lui Donald Trump de la ora 7:04, în care acesta afirma că există „discuţii productive” cu Teheranul. Anunţul a provocat imediat o scădere a preţului ţiţeiului şi o volatilitate puternică asupra mai multor clase de active, în special contractele futures de pe Wall Street şi acţiunile europene.

Momentul acestor tranzacţii i-a intrigat pe observatori.

„Este dificil să se dovedească o legătură de cauzalitate, dar trebuie să ne întrebăm cine ar fi fost relativ agresiv în vânzarea de contracte futures în acel moment, cu 15 minute înainte de postarea lui Trump”, a declarat un strateg de piaţă de la o firmă de brokeraj americană.

Totuși, acum, este imposibil de stabilit dacă în spatele acestor operațiuni se află una sau mai multe entități.

Casa Albă a respins ferm orice sugestie de abatere. Purtătorul de cuvânt Kush Desai a declarat că „singurul obiectiv al președintelui Trump și al oficialilor administrației Trump este să facă ceea ce este mai bine pentru poporul american”, adăugând: „Casa Albă nu tolerează niciun oficial al administrației care profită ilegal de cunoștințe din interior, iar orice implicare că oficialii sunt implicați în astfel de activități fără dovezi este un raport nefondat și iresponsabil”.

Îmbogățire rapidă și considerabilă

Mai mulți actori de pe piaţă consideră, însă, că acest episod face parte dintr-o tendință mai amplă.

Unele fonduri speculative indică o creștere recentă a tranzacțiilor mari care au avut loc înainte de anunțurile oficiale. Un manager de portofoliu a declarat că un „nivel de frustrare” crește în rândul investitorilor, adăugând că „pe baza experienței (sale) pe piețe în ultimii 25 de ani, acest lucru este cu adevărat anormal; cineva tocmai ce a devenit considerabil mai bogat”.

Situaţia s-a complicat şi mai mult când preşedintele parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a negat orice negociere cu Washingtonul. „Ştiri false sunt folosite pentru a manipula pieţele financiare şi petroliere şi pentru a scăpa din mlaştina în care sunt prinşi Statele Unite şi Israelul”, a afirmat acesta, deşi unele surse au indicat că el ar fi interlocutorul misterios de la Teheran al Washingtonului.

Dacă unii analişti minimalizează amploarea volumelor tranzacţionate, alţii subliniază că această combinaţie între o piaţă cu o tendinţă puternic ascendentă şi un anunţ surpriză ar fi putut amplifica intensitatea mişcărilor observate.

Anul trecut, au fost ridicate în mod repetat îndoieli cu privire la suspiciunile de manipulare a pieței și tranzacționare ilegală de informații privilegiate. În timpul dezbaterii tarifare, parlamentarii democrați au cerut chiar o anchetă, argumentând că aceste „fluctuații constante” ar putea oferi „oportunități periculoase pentru tranzacționare ilegală de informații privilegiate”.

