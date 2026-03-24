€ 5.0962
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri 15 minute de activitate neobișnuită pe piața petrolieră, înainte ca Trump să anunțe negocieri cu Iranul: Cine s-a îmbogățit rapid și considerabil
Data actualizării: 13:04 24 Mar 2026 | Data publicării: 12:58 24 Mar 2026

Autor: Iulia Horovei

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

O serie de tranzacții pe piața petrolului, realizate înainte ca Donald Trump să anunțe negocieri cu Iranul, stârnesc numeroase întrebări privind posibile utilizări ilegale ale informațiilor privilegiate.

Tranzacţii importante şi totodată suspecte cu petrol, efectuate cu puţin timp înainte ca președintele american Donald Trump să anunțe presupuse negocieri cu Iranul, au generat fluctuații puternice pe piețe și au readus suspiciunile de folosire a informaţiilor privilegiate, potrivit BFMTV.

Activitate „neobișnuită” pe piețele petroliere

Piețele petroliere au înregistrat o activitate neobișnuită luni dimineață, stârnind întrebări și speculații în rândul investitorilor. Tranzacții masive au avut loc cu puțin timp înainte de mesajul lui Donald Trump pe platforma Truth Social, în care acesta a anunțat că negociază cu Iranul, creând și mai multă confuzie.

Investitorii au plasat tranzacţii în valoare de jumătate de miliard de dolari pe piaţa petrolului, cu aproximativ 15 minute înainte ca postarea lui Donald Trump să provoace o prăbuşire a preţului ţiţeiului şi să declanşeze volatilitatea în cazul altor active, potrivit Financial Times.

În total, aproximativ 6.200 de contracte futures Brent și WTI și-au schimbat proprietarul între orele 6:49 și 6:50 dimineața, ora New York-ului. Valoarea acestor tranzacții este estimată la 580 de milioane de dolari, conform calculelor FT bazate pe date Bloomberg.

Această activitate a precedat cu puţin timp postarea lui Donald Trump de la ora 7:04, în care acesta afirma că există „discuţii productive” cu Teheranul. Anunţul a provocat imediat o scădere a preţului ţiţeiului şi o volatilitate puternică asupra mai multor clase de active, în special contractele futures de pe Wall Street şi acţiunile europene.

Momentul acestor tranzacţii i-a intrigat pe observatori.

„Este dificil să se dovedească o legătură de cauzalitate, dar trebuie să ne întrebăm cine ar fi fost relativ agresiv în vânzarea de contracte futures în acel moment, cu 15 minute înainte de postarea lui Trump”, a declarat un strateg de piaţă de la o firmă de brokeraj americană.

Totuși, acum, este imposibil de stabilit dacă în spatele acestor operațiuni se află una sau mai multe entități.

Casa Albă a respins ferm orice sugestie de abatere. Purtătorul de cuvânt Kush Desai a declarat că „singurul obiectiv al președintelui Trump și al oficialilor administrației Trump este să facă ceea ce este mai bine pentru poporul american”, adăugând: „Casa Albă nu tolerează niciun oficial al administrației care profită ilegal de cunoștințe din interior, iar orice implicare că oficialii sunt implicați în astfel de activități fără dovezi este un raport nefondat și iresponsabil”.

Îmbogățire rapidă și considerabilă

Mai mulți actori de pe piaţă consideră, însă, că acest episod face parte dintr-o tendință mai amplă.

Unele fonduri speculative indică o creștere recentă a tranzacțiilor mari care au avut loc înainte de anunțurile oficiale. Un manager de portofoliu a declarat că un „nivel de frustrare” crește în rândul investitorilor, adăugând că „pe baza experienței (sale) pe piețe în ultimii 25 de ani, acest lucru este cu adevărat anormal; cineva tocmai ce a devenit considerabil mai bogat”.

Situaţia s-a complicat şi mai mult când preşedintele parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a negat orice negociere cu Washingtonul. „Ştiri false sunt folosite pentru a manipula pieţele financiare şi petroliere şi pentru a scăpa din mlaştina în care sunt prinşi Statele Unite şi Israelul”, a afirmat acesta, deşi unele surse au indicat că el ar fi interlocutorul misterios de la Teheran al Washingtonului.

Dacă unii analişti minimalizează amploarea volumelor tranzacţionate, alţii subliniază că această combinaţie între o piaţă cu o tendinţă puternic ascendentă şi un anunţ surpriză ar fi putut amplifica intensitatea mişcărilor observate.

Anul trecut, au fost ridicate în mod repetat îndoieli cu privire la suspiciunile de manipulare a pieței și tranzacționare ilegală de informații privilegiate. În timpul dezbaterii tarifare, parlamentarii democrați au cerut chiar o anchetă, argumentând că aceste „fluctuații constante” ar putea oferi „oportunități periculoase pentru tranzacționare ilegală de informații privilegiate”.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25: SUA și Israel au atacat infrastructura energetică din Iran

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
donald trump
piata energie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Un pod care face legătura între Braşov şi Covasna s-a prăbușit. Circulația e blocată
Publicat acum 16 minute
Cum se apără profesorul care l-ar fi lovit pe fiul Marei Bănică. Copiii s-ar fi refugiat în biroul directoarei
Publicat acum 26 minute
Tragedie în Capitală: Băiat de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 8. Atena Boca: Mi-a frânt inima
Publicat acum 40 minute
Ultima șansă a unei localități miniere din România. Primarul a luat 6 milioane de euro ca să facă o punte turistică
Publicat acum 45 minute
15 minute de activitate neobișnuită pe piața petrolieră, înainte ca Trump să anunțe negocieri cu Iranul: Cine s-a îmbogățit rapid și considerabil
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 3 ore si 49 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 2 ore si 26 minute
În maximum 10 ani, averea nu se va număra în bani. Scenariul lansat de Radu Georgescu
Publicat acum 4 ore si 59 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25: Iranul a lansat noi atacuri în Israel / Negocierile anunţate de Trump sunt "fake news", susține Iranul - Ce se întâmplă cu prețul petrolului
Publicat acum 5 ore si 31 minute
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close