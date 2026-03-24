Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”

Președintele american Donald Trump a declarat ieri că SUA au purtat în ultimele zile discuții mediate cu președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, în încercarea de a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, intrat astăzi în ziua 25. Acum mulți se întreabă dacă ar putea Ghalibaf să servească drept punte între aparatul de securitate al Republicii Islamice și Administrația Trump.

Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf

Un puternic membru al IRGC, cu o vastă experiență militară și un lung palmares de candidaturi prezidențiale eșuate, Ghalibaf a devenit o figură centrală în structura puterii de la Teheran și acum „conduce practic Iranul”, au declarat surse pentru The Jerusalem Post.

Născut în 1961, Ghalibaf este un „fiu al revoluției” în toate sensurile.

S-a alăturat Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) la înființarea acestuia în 1980, urcând în grad în timpul brutalului război Iran-Irak pentru a deveni unul dintre cei mai importanți comandanți ai săi. Această fundație militară rămâne piatra de temelie a puterii sale.

„Este un "insider" într-un mod în care puțini alți politicieni sunt. Spre deosebire de moderații clerici din trecut, Ghalibaf are conexiunea cu Soleimani. A fost un coleg și un apropiat al regretatului Qasem Soleimani, ceea ce îi conferă un nivel de credibilitate în fața IRGC pe care un civil nu l-ar putea atinge niciodată”, a declarat Raz Zimmt, cercetător senior la Institutul pentru Studii de Securitate Națională (INSS) și expert de renume în afacerile iraniene.

Mohammad-Bagher Ghalibaf, dornic să devină președinte, dar fără succes

În ciuda influenței sale, Ghalibaf s-a chinuit mult timp să obțină președinția, "premiul suprem" în politica electivă iraniană. Ghalibaf a candidat fără succes pentru această funcție de patru ori. S-a clasat pe locul patru în 2005 și pe locul doi în 2013, înainte de a-și retrage candidatura în 2017. Cel mai recent, a terminat pe un loc trei dezamăgitor la alegerile anticipate din 2024, convocate după moartea lui Ebrahim Raisi. Cu toate acestea, Zimmt observă că eșecurile electorale ale lui Ghalibaf nu echivalează cu o lipsă de putere.

„Observăm o diviziune clară a muncii la Teheran. În timp ce președinția se ocupă de administrația civilă zilnică, Ghalibaf - care acționează ca președinte al Parlamentului din mai 2020 - a preluat efectiv conducerea strategică și militară a statului”, a explicat aceasta.

Ghalibaf este văzut ca un „conservator pragmatic” și un populist corupt

Pentru susținătorii săi, Ghalibaf este un „conservator pragmatic”, un om care, în timpul mandatului său de primar al Teheranului, a dovedit că poate gestiona o birocrație complexă și poate obține rezultate. Pentru detractorii săi, este un populist implicat în corupția sistemică.

În timpul mandatului său de primar, Ghalibaf a fost acuzat frecvent că și-a folosit legăturile cu IRGC pentru a se proteja de scandalurile de corupție în creștere.

„Este foarte corupt”, observă Zimmt, „dar în contextul Orientului Mijlociu, asta înseamnă uneori că este un om cu care poți face afaceri. Înțelege limbajul puterii și al intereselor, mai degrabă decât doar dogma religioasă pură”.

Iranul susține că „nu există dialog între Teheran și Washington”

În ciuda reputației sale de pragmatic, Ghalibaf continuă să folosească retorica regimului. Chiar săptămâna aceasta, într-o postare de pe contul său oficial X, afirmase că „pe lângă bazele militare, entitățile financiare care finanțează bugetul militar al SUA sunt ținte legitime” ale Iranului.

Astfel de declarații servesc drept o reamintire dură a amenințării pe care o reprezintă Ghalibaf. Deși poate fi mai „ușor de gestionat” decât figuri precum liderul suprem Mojtaba Khamenei, el rămâne un apărător ferm al hegemoniei regionale a IRGC, concluzionează The Jerusalem Post.

Totodată, reamintim că Iranul a negat ieri orice dialog cu Washingtonul, respingând afirmațiile președintelui Donald Trump ca fiind o încercare de a reduce prețurile la energie și de a câștiga timp pentru planurile militare, au relatat mai multe agenții media afiliate statului iraniane, citând Ministerul de Externe.





