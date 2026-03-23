Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 24: Declarația lui Trump care schimbă tot, acord cu Iranul sau joc periculos?

Update 16: Trump spune că există "puncte majore de acord" în discuţiile cu Iranul

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că au avut loc discuţii între Statele Unite şi Iran în ultima zi, în cadrul cărora cele două părţi au ajuns la "puncte majore de acord", adăugând că s-ar putea încheia în curând o înţelegere pentru a soluţiona războiul, relatează Reuters.

Trump a declarat că trimisul său pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, şi consilierul său apropiat şi ginerele său, Jared Kushner, au vorbit cu iranienii duminică şi că discuţiile vor continua luni.

"Am avut discuţii foarte, foarte solide. Vom vedea unde ne vor duce. Avem puncte, puncte majore de acord, aş spune, aproape toate punctele de acord... am avut discuţii foarte solide, domnul Witkoff şi domnul Kushner le-au avut", a declarat Trump în faţa reporterilor în Florida.

Într-un comentariu ulterior la Memphis, în Tennessee, el a evidenţiat şansele unui acord. "Cu Iranul, negociem de mult timp, iar de data aceasta, ei vorbesc serios", a spus Trump.

"Acordăm cinci zile, apoi vom vedea unde ne duce asta. Aş spune că, la sfârşitul acestei perioade, cred că ar putea fi o înţelegere foarte bună pentru toată lumea", a adăugat liderul de la Casa Albă.

El a refuzat să spună cu ce lideri din Iran discută Statele Unite, dar a precizat că nu este vorba de liderul suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei. Trump a declarat că Iranului "i-au mai rămas câţiva lideri".

"Discutăm cu omul despre care cred că e cel mai respectat şi lider", a spus Trump. Agenţia de ştiri iraniană Fars, citând o sursă, a relatat că nu există comunicări directe sau indirecte cu Statele Unite.

Luni, Trump a retras ameninţarea de a viza reţeaua energetică a Iranului, declarând că va amâna orice atacuri asupra centralelor electrice şi a infrastructurii energetice.

Declaraţia lui Trump de luni a venit după ce Iranul a ameninţat că va ataca centralele electrice ale Israelului şi pe cele care aprovizionează bazele americane din regiunea Golfului, dacă SUA vizează reţeaua energetică a Iranului.

Sâmbătă, Trump a avertizat că centralele electrice iraniene vor fi distruse dacă Teheranul nu reuşeşte să "deschidă complet" Strâmtoarea Ormuz pentru toate transporturile maritime în termen de 48 de ore. Trump a stabilit un termen limită pentru luni, în jurul orei 23:44 GMT.

Atacurile iraniene au închis efectiv strâmtoarea, care transportă o cincime din petrolul şi gazele naturale lichefiate la nivel mondial.

Strâmtoarea Ormuz va fi "deschisă foarte curând" dacă discuţiile vor funcţiona, a declarat Trump, adăugând că va fi "controlată în comun", deşi nu a dat un răspuns clar cu privire la cine se referă.

"Poate eu. Poate eu. Eu şi ayatollahul, oricine ar fi ayatollahul, oricine ar fi următorul ayatollah...", a spus Trump.

Peste 2.000 de oameni au fost ucişi în războiul lansat de SUA şi Israel pe 28 februarie, care a răsturnat pieţele, a crescut costurile combustibililor, a accelerat temerile globale legate de inflaţie şi a zdruncinat alianţa occidentală de apărare.

Cu toate acestea, ameninţarea cu atacuri asupra reţelelor electrice din Golf a stârnit temeri cu privire la perturbări masive ale desalinizării apei potabile şi a zdruncinat şi mai mult pieţele petroliere.

UPDATE 15: Marea Britanie desfăşoară mai multe sisteme de apărare aeriană în Golf, spune Starmer

Marea Britanie desfăşoară mai multe sisteme de apărare aeriană în Golf, în special în Bahrein, pentru a-şi proteja aliaţii de atacurile iraniene, a declarat luni premierul britanic Keir Starmer, potrivit AFP.

'Colaborăm cu industria (de apărare britanică) pentru a distribui rachete de apărare aeriană partenerilor noştri din Golf, desfăşurăm rapid sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă în Bahrein', a spus premierul, audiat de o comisie parlamentară, adăugând că această problemă 'a apărut ca urgenţă în acest weekend'.

'Procedăm în acelaşi mod cu Kuweitul şi Arabia Saudită', a afirmat el.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, declanşat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care a lansat represalii semnificative împotriva altor ţări din regiune, Londra a trimis mijloace aeriene pentru a-şi sprijini aliaţii.

De asemenea, Marea Britanie a autorizat Statele Unite să utilizeze două din bazele sale aeriene pentru operaţiuni 'defensive' contra Iranului, operaţiuni extinse în ultimele zile la lovituri împotriva unor situri iraniene vizând Strâmtoarea Ormuz.

Săptămâna trecută, ministrul apărării, Luke Pollard, a reunit companiile britanice producătoare de armament şi reprezentanţi ai ţărilor din Golf pentru a examina cum aceste companii pot contribui la întărirea sprijinului pentru aceste state, a transmis ulterior Ministerul Apărării.

În paralel, guvernul de la Londra şi-a anunţat intenţia de a achiziţiona mai multe rachete LLM cu rază scurtă de acţiune, fabricate de grupul Thales, pentru apărarea aeriană britanică.

UPDATE 14: Este posibil ca Iranul să fi folosit mai mult de jumătate din rachetele balistice deţinute

Rezervele de rachete balistice ale Iranului au scăzut în mod "radical", astfel încât este posibil ca Teheranul să fi utilizat deja în primele trei săptămâni de război mai mult de jumătate din totalul deţinut, conform declaraţiilor unui general spaniol, transmite luni EFE.

Generalul de brigadă Manuel Cesar Arienza, şeful Comandamentului de artilerie antiaeriană, a dat aceste explicaţii ministrului spaniol al apărării, Margarita Robles, în timpul unei vizite a oficialului la cazarma Capitan Guiloche.

Această unitate găzduieşte regimentul de artilerie antiaeriană numărul 71 de unde provin militarii spanioli desfăşuraţi în Turcia.

Însoţită de şeful Statului Major al Armatei Terestre, generalul Amador Ensenat, Robles a avut o videoconferinţă cu contingentul spaniol desfăşurat la baza aeriană turcă de la Incirlik ca parte a operaţiunii NATO "Persistent Effort". Este vorba de aproximativ 150 de militari care operează un sistem antiaerian Patriot.

Ministrul spaniol a participat anterior la o întâlnire cu generalul Arienza în care i s-a raportat despre situaţia din Turcia, unde bateria Patriot a participat la interceptarea mai multor rachete care au survolat spaţiul aerian al ţării şi au fost neutralizate de NATO.

Bateria Patriot a Spaniei asigură apărare antirachetă pentru zona oraşului turcesc Adana.

Începând din lună martie, misiunea NATO la care participă militarii spanioli a avut o schimbare de obiectiv. Prioritatea vizează în prezent abordarea ameninţării reprezentate de rachetele de croazieră şi de aeronavele fără pilot. Acestea din urmă provoacă mai multă îngrijorare deoarece producţia lor este mai ieftină. Rachetele balistice au rămas pe locul doi ca importanţă.

Generalul spaniol a explicat că majoritatea rachetelor balistice din Iran sunt cu rază medie de acţiune."Mai mult decât distanţa, ne preocupă altitudinea", a recunoscut el.

Cu acest prilej, ministrul spaniol şi-a exprimat aprecierea pentru activitatea "excepţională" a militarilor spanioli din Turcia şi pentru activitatea lor de operare a bateriei Patriot.

UPDATE 13: Trump afirmă că o "schimbare de regim" este în curs în Iran

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că o "schimbare de regim" este curs în Iran, ameninţând în acelaşi timp că "va continua cu bucurie bombardamentele" dacă negocierile care au loc în prezent cu un grup de lideri iranieni eşuează, relatează AFP.

"Există automat o schimbare de regim" deoarece "toţi reprezentanţii regimului (condus de Ali Khamenei) au fost ucişi", a declarat preşedintele american jurnaliştilor, înainte de pleca din Florida către Memphis.

"Negociem cu oameni pe care îi consider foarte rezonabili, foarte solizi. (...) Sunt foarte respectaţi şi poate că unul dintre ei va fi cel pe care îl căutăm", a spus el, afirmând, de asemenea, că noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, este "indisponibil" şi nu este implicat în dialog.

Trump a dat exemplul Venezuelei, unde Statele Unite l-au capturat pe fostul lider Nicolas Maduro şi, de atunci, Washingtonul discută cu fosta vicepreşedintă Delcy Rodriguez, pe care liderul republican o consideră un interlocutor "formidabil".

Preşedintele american, cunoscut pentru declaraţiile sale contradictorii, a ameninţat, de asemenea, că "va continua să bombardeze cu bucurie" Iranul dacă negocierile eşuează şi a spus că "nu garantează nimic" în ceea ce priveşte încetarea ostilităţilor, declanşate pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane, urmate de represalii iraniene.

"Vrem uraniul îmbogăţit" al iranienilor, a declarat Trump, fără a preciza însă cum intenţionează să îl obţină.

Donald Trump a anunţat luni pe reţeaua sa Truth Social că va amâna toate loviturile militare împotriva centralelor electrice şi a infrastructurii energetice timp de cinci zile în urma 'discuţiilor productive' cu Iranul, după ce preşedintele american ameninţase sâmbătă cu atacarea centralelor electrice dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă în termen de 48 de ore.

Iranul a respins însă luni afirmaţiile preşedintelui Trump potrivit cărora cele două ţări sunt implicate în negocieri 'productive' pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Teheranul nu are contacte cu Trump, nici măcar prin mediatori, au transmis agenţiile iraniene de stat Fars şi Tasnim, apropiate de Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice.

UPDATE 12: Armenia a trimis Iranului ajutoare umanitare reprezentând în principal medicamente

Armenia a trimis ajutoare umanitare Iranului, ţară cu care se învecinează, a anunţat luni ministrul de externe armean Ararat Mirzoyan, un sprijin care este compus în principal din medicamente, potrivit informaţiilor difuzate luni de agenţia locală Armenpress, transmite EFE.

Anterior, prim-ministrul armean Nikol Paşinian declarase că Erevanul este dispus să furnizeze ajutor umanitar Iranului în cazul în care ar exista o astfel de nevoie.

Premierul Nikol Paşinian a fost unul din primii lideri care l-au felicitat, pe 9 martie, pe Mojtaba Khamenei pentru numirea sa ca nou lider suprem al Iranului, urmându-i în funcţie tatălui său, Ali Khamenei, ucis într-un bombardament americano-israelian.

În ultimele săptămâni, prim-ministrul armean a convocat de mai multe ori Consiliul de Securitate al ţării pe fondul războiului din Iran, ţară cu care Erevanul menţine o relaţie strategică.

Mica ţară din Caucaz dispune în prezent de două modalităţi de conexiune cu lumea pe cale terestră, prin graniţa sa cu Georgia şi prin cea cu Iranul, considerate vitale pentru supravieţuirea statului armean.

UPDATE 11: China avertizează asupra haosului şi a unui "cerc vicios" dacă războiul din Iran continuă

Ministerul de Externe chinez a avertizat luni că Orientul Mijlociu ar putea fi "cufundat în haos" dacă războiul împotriva Iranului se intensifică, relatează dpa.

"Dacă conflictul continuă să se extindă şi situaţia escaladează din nou, întreaga regiune va fi cufundată în haos. Recurgerea la forţă nu va duce decât la un cerc vicios", a declarat purtătorul de cuvânt Lin Jian, ca răspuns la întrebarea unui jurnalist cu privire la ultimatumul stabilit de preşedintele american Donald Trump pentru ca Iranul sa redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Trump a ameninţat sâmbătă că va "distruge" centralele electrice iraniene dacă Teheranul nu va redeschide complet Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore.

Luni, Trump a prelungit termenul limită, spunând că va amâna timp de cinci zile toate atacurile militare asupra centralelor electrice şi a infrastructurii energetice iraniene, ca urmare a unor "discuţii productive" cu Iranul.

Iranul a respins însă luni afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump potrivit cărora cele două ţări sunt implicate în negocieri 'productive' pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Teheranul nu are contacte cu Trump, nici măcar prin mediatori, au transmis agenţiile iraniene de stat Fars şi Tasnim, apropiate de Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice.

Emisarul special al Chinei pentru Orientul Mijlociu, Zhai Jun, a avertizat asupra consecinţelor blocării Strâmtorii Ormuz, în urma unei vizite recente în regiune şi a unor discuţii cu ţările arabe.

El a spus că Beijingul importă aproape jumătate din energie din regiune.

Zhai a cerut Statelor Unite şi Israelului să înceteze atacurile, spunând că cei care au început conflictul ar trebui să-i pună capăt. O încetare a focului este esenţială, a declarat emisarul special chinez.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, a declarat că situaţia "a dat o lovitură securităţii energetice şi comerciale globale".

El a cerut ţărilor implicate "să oprească imediat operaţiunile militare şi să prevină ca tulburările regionale să aibă un impact mai mare asupra creşterii economice globale", adăugând că Beijingul discută cu părţile implicate pentru dezescaladarea situaţiei.

UPDATE 10: Iranul declară că „nu există dialog între Teheran și Washington”

Iranul a negat orice dialog cu Washingtonul, respingând afirmațiile președintelui Donald Trump ca fiind o încercare de a reduce prețurile la energie și de a câștiga timp pentru planurile militare, au relatat mai multe agenții media afiliate statului iraniane, citând Ministerul de Externe.

Există „inițiative” din partea țărilor din regiune pentru a „reduce tensiunile”, a declarat sursa, potrivit Mehr News. „Răspunsul nostru la toate acestea este clar: nu suntem partea care a început acest război și toate aceste solicitări ar trebui trimise Washingtonului”.

UPDATE 9: Mai multe națiuni au transmit mesajele către SUA și Iran

Mai multe națiuni au transmis mesaje către SUA și Iran în ultimele zile, în încercarea de a dezescalada tensiunile crescânde din jurul sitului energetic și al centralelor electrice, au declarat persoane familiarizate cu discuțiile, scrie CNN.

Turcia și Egiptul au transmis ambele mesaje ca parte a efortului, au declarat persoanele respective. Între timp, trimisul extern al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a primit avertizări de la mai mulți oficiali din regiune că amenințarea lui Trump de a viza centralele electrice iraniene ar provoca represalii masive, inclusiv asupra aliaților americani din Golf.

De asemenea, oficialii regionali au fost în contact cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

În ciuda avalanșei de comunicări, nu a fost clar cât de avansate erau părțile în discuțiile despre cum să se ajungă la o „rezoluție completă și totală” a războiului, așa cum a spus Trump în postarea sa de luni pe Truth Social.

Iar Iranul a negat orice comunicare cu SUA, directă sau indirectă.

Între timp, Trump a declarat pentru Fox Business că ultimele discuții cu Iranul au avut loc duminică seară cu trimisii americani, Witkoff și Jared Kushner.

UPDATE 8: SUA și Iranul discută despre încheierea războiului, a declarat Trump, adăugând că va amâna atacurile asupra centralelor electrice

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite și Iranul au purtat „conversații productive” în weekend și că va amâna atacurile militare împotriva siturilor energetice iraniene timp de cinci zile.

Scriind cu majuscule pe Truth Social, Trump a spus că a luat decizia de a amâna atacurile pe care le anunțase pe baza „tonului și conținutului” discuțiilor.

„Am plăcerea să raportez că Statele Unite ale Americii și Iranul au avut, în ultimele două zile, conversații foarte bune și productive cu privire la o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu”, a scris Trump.

„Pe baza tonului și a ținutului acestor conversații aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am instruit Departamentul de Război să amâne orice atac militar împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, sub rezerva succesului întâlnirilor și discuțiilor în curs”, a continuat el.

UPDATE 7: Rusia solicită o soluționare „politică și diplomatică” a războiului din Iran, după ultimatumul lui Trump privind Strâmtoarea Hormuz

Rusia solicită o soluționare „politică și diplomatică” a războiului din Orientul Mijlociu, după ultimatumul președintelui american Donald Trump adresat Iranului în privința redeschiderii Strâmtorii Hormuz.

„Credem că situația ar fi trebuit să se transforme într-o soluționare politică și diplomatică”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, jurnaliștilor, la o conferință de presă.

„Acesta este singurul lucru care poate contribui eficient la dezamorsarea situației catastrofal de tensionate care s-a dezvoltat acum în regiune”, spune Peskov.

UPDATE 6: Emiratele Arabe Unite au interceptat 7 rachete și 16 drone iraniene

Emiratele Arabe Unite au interceptat astăzi șapte rachete balistice și 16 drone lansate de Iran, a declarat ministerul apărării din Emirate.

De la începutul campaniei SUA-Israel împotriva Iranului pe 28 februarie, Emiratele Arabe Unite au fost țara cea mai vizată de Iran, confruntându-se cu 352 de rachete balistice, 15 rachete de croazieră și 1.789 de drone. Numărul atacurilor zilnice a scăzut constant pe tot parcursul războiului.

UPDATE 5: Cozi lungi pentru combustibil, în capitala Iranului

Un rezident din Teheran a descris luni cozile lungi pentru combustibil din capitala Iranului, în timp ce se apropie termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Trump a emis un ultimatum în weekend, cerând Iranului să redeschidă această cale navigabilă vitală până luni seara, ora 19:44 ET – sau să se confrunte cu atacuri militare asupra centralelor sale electrice.

UPDATE 4: Qatarul anunță arestarea a două celule afiliate Gărzilor Revoluționare din Iran

Aparatul de securitate al statului Qatar a anunțat arestarea a două celule afiliate Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene din țară, relatează agenția de știri qatareză.

UPDATE 3: Iranul amenință că va mina Golful Persic dacă sunt atacate coastele sau insulele sale

Consiliul de Apărare al Iranului a amenințat că va amplasa mine pentru a bloca întregul Golf Persic dacă sunt atacate coastele sau insulele Iranului, a relatat luni presa de stat.

„Singura modalitate de a trece prin Strâmtoarea Hormuz pentru țările nebeligerante este coordonarea cu Iranul”, se arată în declarație, potrivit agenției Fars News.

„Orice încercare inamică de a ataca coastele sau insulele iraniene” va duce la „minarea tuturor rutelor de acces și liniilor de comunicații din Golful Persic și de pe coaste cu diverse mine navale”, ar fi declarat Consiliul de Apărare.

„Întregul Golf Persic va fi efectiv blocat, iar responsabilitatea pentru acest lucru va aparține celui care amenință”, se mai arată în declarație.

UPDATE 2: Hezbollah anunţă că suspendă cu încă cinci zile atacurile asupra ambasadei SUA

Brigăzile Hezbollah, un influent grup armat irakian pro-Iran, a anunţat luni dimineaţă că va prelungi cu cinci zile suspendarea atacurilor sale împotriva ambasadei Statelor Unite la Bagdad, în plin conflict în Orientul Mijlociu, transmite Agerpres, citând AFP.

Acest anunţ vine după trei atacuri efectuate duminică seara îndreptate împotriva aceluiaşi grup - Kataib Hezbollah în arabă - în bastionul său la sud de Bagdad, în timp ce un alt atac a vizat un centru diplomatic şi logistic american de pe aeroportul internaţional al capitalei irakiene.

De la începutul ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, pe 28 februarie, Irakul a fost atras într-un conflict pe care spera să-l evite cu orice preţ.

Grupuri irakiene pro-iraniene revendică zilnic atacuri împotriva militarilor americani sau a instalaţiilor petroliere, în timp ce aceste facţiuni sunt vizate de atacuri atribuite Statelor Unite sau Israelului.

În ciuda acestui fapt, Brigăzile Hezbollah au prelungit cu cinci zile suspendarea atacurilor lor împotriva ambasadei SUA la Bagdad, decretată joi.

Grupul a avertizat că va exista un răspuns la "încălcările inamicului", indicând că va informa un "mediator", a cărui identitate nu a fost dezvăluită, despre "mecanismul de răspuns".

Citând un exemplu de "încălcare", facţiunea a făcut referire la "ceea ce s-a întâmplat în suburbiile sudice ale Beirutului", vizate de intense atacuri aeriene israeliene.

Mişcarea a negat orice implicare în atacul cu drone care a vizat sâmbătă serviciile de informaţii irakiene din Bagdad şi care a ucis un ofiţer, afirmând că "nu vede niciun beneficiu în aceasta", potrivit AFP.

UPDATE 1: Resturi de rachetă au căzut în Israel

Resturi dintr-un proiectil interceptat au căzut luni dimineață într-o zonă deschisă din nordul Israelului, potrivit autorităților locale. Fotografiile distribuite de autoritățile din Safed arată ceea ce pare a fi un fragment dintr-o rachetă căzută la sol, cu flăcări încă vizibile, în timp ce fumul închis se ridică în zonă.

Pompierii au intervenit la incendiu „în urma căderii unui articol de muniție”, a declarat Autoritatea de Pompieri și Salvare din Districtul Nord al Israelului.

Nu au existat victime și situația este sub control, potrivit sursei citate.

Luni dimineață, sirenele au sunat în nordul Israelului după noi lansări din Iran.

Știrea inițială:

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din ce în ce mai mult, în ziua 24 de război. AIE a avertizat luni că această criză energetică este mai gravă decât șocurile petroliere din anii 1970. Iranul a promis din nou represalii dacă președintele american Donald Trump își va îndeplini amenințarea de sâmbătă de a ataca centralele electrice în cazul în care Strâmtoarea Hormuz nu va fi redeschisă în termen de 48 de ore. IRGC-ul iranian a declarat: „Dacă atacați electricitatea, vom ataca electricitatea”.

Numărul persoanelor ucise în Iran și Liban de la începutul conflictului este acum de ordinul miilor. Atacurile din regiune au continuat luni dimineață, presa de stat iraniană relatând despre atacuri la Teheran. Arabia Saudită a declarat că a interceptat două rachete balistice care se îndreptau spre capitala Riyadh, scrie CNN.