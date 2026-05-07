Un tramvai a deraiat în Capitală. O porțiune din acesta a intrat în coliziune cu un stâlp. Sunt victime la spital!
Data publicării: 07 Mai 2026

Un tramvai a deraiat în Capitală. O porțiune din acesta a intrat în coliziune cu un stâlp. Sunt victime la spital!
Autor: Dana Mihai

Un tramvai a deraiat în Capitală. O porțiune din acesta a intrat în coliziune cu un stâlp. Sunt victime la spital! - foto AI

Un tramvai a deraiat, în urmă cu scurt timp, pe Valea Cascadelor din Capitală, iar o parte a acestuia a lovit un stâlp.

"În urmă cu scurt timp am intervenit ca urmare a deraierii unui tramvai de pe şine, pe Valea Cascadelor din Capitală.

Ca urmare a deraierii, o porțiune din tramvai a intrat în coliziune cu un stâlp.

La momentul producerii evenimentului, în tramvai se aflau aproximativ 20 de calatori, dintre care 6 persoane au solicitat îngrijiri medicale. Ulterior, 4 dintre acestea au fost transportate la spital.

Am intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și 4 echipaje de prim ajutor", a transmis ISU.

Știre în curs de actualizare...

