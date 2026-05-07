Un tramvai a deraiat în Capitală. O porțiune din acesta a intrat în coliziune cu un stâlp. Sunt victime la spital!

Un tramvai a deraiat, în urmă cu scurt timp, pe Valea Cascadelor din Capitală, iar o parte a acestuia a lovit un stâlp.
"În urmă cu scurt timp am intervenit ca urmare a deraierii unui tramvai de pe şine, pe Valea Cascadelor din Capitală.
Ca urmare a deraierii, o porțiune din tramvai a intrat în coliziune cu un stâlp.
La momentul producerii evenimentului, în tramvai se aflau aproximativ 20 de calatori, dintre care 6 persoane au solicitat îngrijiri medicale. Ulterior, 4 dintre acestea au fost transportate la spital.
Am intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și 4 echipaje de prim ajutor", a transmis ISU.
de Val Vâlcu