Un tramvai a deraiat în Capitală. O porțiune din acesta a intrat în coliziune cu un stâlp. Sunt victime la spital!

"În urmă cu scurt timp am intervenit ca urmare a deraierii unui tramvai de pe şine, pe Valea Cascadelor din Capitală.

Ca urmare a deraierii, o porțiune din tramvai a intrat în coliziune cu un stâlp.

La momentul producerii evenimentului, în tramvai se aflau aproximativ 20 de calatori, dintre care 6 persoane au solicitat îngrijiri medicale. Ulterior, 4 dintre acestea au fost transportate la spital.

Am intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și 4 echipaje de prim ajutor", a transmis ISU.

