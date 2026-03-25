Mirabela Grădinaru, la Washington alături de Brigitte Macron și Marta Nawrocka / foto în articol

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, s-a întâlnit, la Washington, cu Marta Nawrocka, soţia preşedintelui Poloniei, Karol Nawrocki, informează, miercuri, Administraţia Prezidenţială.

Unul dintre subiectele de discuţie a fost educaţia copiilor, o preocupare importantă pentru cele două doamne în era inteligenţei artificiale, se arată pe pagina de Facebook a instituţiei amintite.

Tot miercuri, Administraţia Prezidenţială a publicat o fotografie cu Mirabela Grădinaru alături de Brigitte Macron, soţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, şi de Olena Zelenska, soţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la Summitul Pregătind viitorul împreună, organizat la Casa Albă.

O delegaţie oficială a României participă, în aceste zile, la Washington D.C., la summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, care i-a adresat invitaţia de participare Mirabelei Grădinaru.