Planul de pace propus de Trump, respins de Iran: Teheranul are propriile condiții pentru încetarea războiului
Data actualizării: 18:03 25 Mar 2026 | Data publicării: 18:00 25 Mar 2026

Planul de pace propus de Trump, respins de Iran: Teheranul are propriile condiții pentru încetarea războiului
Autor: Elena Aurel

harta irna orientul mijlociu; peexels @Lara Jameson Sursa foto: Pexels, @Lara Jameson

Iranul a respins planul de pace propus de Donald Trump și a prezentat propriile condiții pentru încetarea războiului.

Iranul a respins o propunere de plan de pace în 15 puncte primită prin intermediul Pakistanului din partea preşedintelui american Donald Trump, considerând-o "excesivă", şi în plus a formulat propriile sale condiţii pentru încetarea războiului declanşat de SUA şi Israel, a relatat miercuri presa de stat iraniană preluată de agenţiile Reuters şi EFE, potrivit Agerpres. 

O sursă oficială a declarat astfel pentru postul iranian Press TV că Washingtonul a trimis Teheranului propunerea prin canale diplomatice, dar guvernul iranian a considerat-o "excesivă şi ruptă de realitatea eşecului SUA pe câmpul de luptă".

Mai mult, conform aceleiaşi surse, guvernul iranian consideră că propunerea de negocieri avansată de Washington este "înşelătoare", amintind că SUA şi Israelul au atacat Iranul chiar în timp ce erau negocieri în desfăşurare, în iunie anul trecut şi din nou la sfârşitul lunii februarie a acestui an.

Conform planului de pace propus de Washington, acesta cere Teheranului în special predarea întregului său stoc de uraniu îmbogăţit, demontarea principalelor infrastructuri nucleare, menţinerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, renunţarea la susţinerea unor grupări armate în regiune, limitarea numărului de rachete şi a razei de acţiune a acestora pentru a nu mai putea lovi Israelul, iar Iranul ar obţine în schimb ridicarea sancţiunilor internaţionale şi sprijin pentru programul său nuclear civil, potrivit cotidianului american New York Times.

Condiţiile Iranului pentru încetarea războiului

Aceeaşi sursă iraniană citată de Press TV a mai afirmat că Teheranul şi-a prezentat propriile condiţii pentru încetarea războiului. Aceste condiţii includ încetarea completă a "agresiunii şi crimelor" comise de SUA şi Israel împotriva Iranului şi a aliaţilor acestuia, crearea unui mecanism care să garanteze că nu va fi declanşat un nou război împotriva Iranului, plata către acesta a unor reparaţii de război şi recunoaşterea suveranităţii Iranului asupra Strâmtorii Ormuz ca "un drept natural şi legal al Iranului".

Donald Trump a anunţat luni că va amâna cu cinci zile atacurile împotriva centralelor electrice iraniene - cu care ameninţase duminică într-un ultimatum prin care a cerut Iranului să deblocheze în 48 de ore Strâmtoarea Ormuz -, după ce a susţinut că a avut între timp discuţii "productive" cu Teheranul, care a negat oficial că ar fi avut loc negocieri, recunoscând doar primirea unor mesaje din partea Washingtonului prin intermediari.

Iranul a răspuns ultimatumului formulat de Trump că strâmtoarea este deschisă pentru toate navele, cu excepţia celor care au legături cu "inamicii Iranului", iar dacă Trump îşi pune în practică ameninţarea această strâmtoare va fi închisă complet şi Iranul va lovi în plus instalaţiile energetice regionale, interesele economice americane în regiune şi infrastructurile vitale, aceasta din urmă fiind o referire la uzinele de desalinizare a apei marine.

