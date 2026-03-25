Ucraina ar putea fi lovită de Iran. Avertismentul unui oficial de la Kiev legat de regimului de la Teheran

Deputatul ucrainean Fedir Venislavsky avertizează că autoritățile trebuie să ia în calcul inclusiv scenariul unui atac cu rachete ale Teheranului în Ucraina, chiar dacă probabilitatea nu este una ridicată în prezent. Scenariul a fost luat în calcul după ce Kievul a fost de acord să ofere sprijin Americii și Israelului. Teheranul a numit întreg teritoriul țării „țintă legitimă”, potrivit Focus.

„Trebuie să fim pregătiți pentru faptul că Iranul poate încerca să lovească teritoriul Ucrainei în încercarea de a extinde conflictul și presiunea”, a declarat el într-un interviu pentru Telegraph.

Acesta a explicat că există deja exemple care arată capacitatea tehnologică a Iranului de a lansa rachete pe distanțe foarte mari.

„Și vedem că există într-adevăr exemple în care rachetele lor zboară câteva mii de kilometri și, ipotetic, ar putea ajunge în Ucraina”, a adăugat Venislavsky.

Totuși, oficialul a ținut să tempereze temerile, subliniind că sistemele de apărare ucrainene au făcut față unor amenințări mai complexe.

Capacitățile Iranului vs apărarea Ucrainei

Chiar dacă scenariul în care Ucraina ar putea fi lovită de Iran este luat în calcul, Venislavsky spune că nu trebuie creată panică. În opinia sa, arsenalul iranian nu depășește nivelul tehnologic al rachetelor rusești, pe care Ucraina le-a interceptat în mod constant.

Așadar, deși există un risc teoretic, capacitatea de apărare a Ucrainei rămâne un factor esențial care reduce semnificativ impactul unei eventuale agresiuni.

Kievul respinge acuzațiile Teheranului

În ceea ce privește rolul Ucrainei în regiunea Golfului, oficialii de la Kiev resping ferm ideea unei implicări ofensive împotriva Iranului.

„Nu furnizăm niciun mijloc care să permită atacarea teritoriului Iranului. De fapt, protejăm populația civilă, ajutăm la protecția populației civile din țările Golfului Persic, care sunt obiectul atacurilor Iranului. Și nu atacăm și nu furnizăm metode de distrugere care să poată ataca Iranul. Prin urmare, toate acuzațiile Iranului la adresa Ucrainei și că Ucraina ar fi în stare de război nu corespund, din punct de vedere al logicii dreptului internațional, niciunei convenții sau norme de drept internațional.”

Mesajul transmis de acesta este clar. Ucraina susține acțiuni defensive și umanitare, nu operațiuni militare împotriva Iranului.

Reacția lui Zelenski și contextul mai larg

Președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că nu este intimidat de amenințările venite din partea Iranului, sugerând că acestea fac parte mai degrabă dintr-o strategie de presiune.

În același timp, conflictul din Orientul Mijlociu a avut și efecte neașteptate pentru Kiev. Potrivit unor informații recente, Ucraina ar fi obținut anumite avantaje indirecte în urma evoluțiilor din regiune, deși detaliile nu sunt pe deplin clarificate.

Kievul se pregătește să desfășoare militari în Orientul Mijlociu pentru a sprijini apărarea bazelor americane vizate de dronele iraniene Shahed, potrivit The Moscow Times, care citează surse Reuters.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va oferi sprijin Statelor Unite pentru apărarea împotriva dronelor iraniene în Orientul Mijlociu.

„Am primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin specific în protejarea împotriva dronelor 'Shahed' în Orientul Mijlociu. Am dat instrucțiuni pentru a fi furnizate resursele necesare și a pentru a fi asigurată prezența specialiștilor ucraineni care pot garanta securitatea necesară”, a scris Zelenski pe platforma X.

Un risc real sau doar presiune geopolitică?

Chiar dacă Ucraina ar putea fi lovită de Iran, scenariul rămâne, cel puțin deocamdată, la nivel de declarații făcute de regimul autoritar de la Teheran. Oficialii ucraineni recunosc existența riscului, dar insistă că nu există motive pentru alarmă imediată, mai ales în contextul capacităților defensive deja demonstrate și cumulate în timpul războiului cu Federația Rusă.

Situația reflectă însă o realitate mai amplă: războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu încep să se intersecteze tot mai mult, iar implicațiile pot deveni greu de anticipat și gestonat.

