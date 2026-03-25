Conflictul din Orientul Mijlociu: Armata israeliană primește aprobare să mobilizeze 400.000 de rezerviști

Guvernul israelian a aprobat mobilizarea a până la 400.000 de rezerviști, pe fondul conflictelor în curs cu Iranul și Hezbollah, scrie Times of Israel.

Armata israeliană afirmă că acesta nu constituie numărul real de rezerviști pe care IDF îi va chema în luptă, ci mai degrabă un „plafon care permite flexibilitate... în funcție de nevoile operaționale”.

„Cadrul este destinat să abordeze provocările din diverse domenii, în special în cadrul Operațiunii Roaring Lion”, spune IDF, referindu-se la războiul actual cu Iranul.

Plafonul anterior era de 280.000, aprobat în luna decembrie.

Autorizarea IDF de a recruta rezerviști cu ordine de chemare în luptă de urgență a fost supusă aprobării guvernului israelian la fiecare câteva luni de la începutul războiului cu Hamas, în octombrie 2023.

În perioade fără urgență, IDF poate chema rezerviști doar cu mult timp în avans, mai degrabă decât cu preaviz scurt, și nu îi poate chema pentru o perioadă extinsă de timp.

IDF susține că a lovit și ucis agenți de elită Hamas care efectuau exerciții militare în centrul Gazei

Între timp, operațiunile armatei israeliene continuă. Mai mulți membri ai Forței de elită Nukhba a Hamas, care desfășurau un exercițiu militar în centrul Fâșiei Gaza, au fost uciși într-un atac aerian aseară, a declarat IDF.

IDF spune că agenții teroriști„au efectuat recent mai multe sesiuni de antrenament militar în zonă și au reprezentat o amenințare pentru trupele IDF și pentru Statul Israel”.

În contextul războiului în desfășurare din Iran, IDF a declarat că a ucis zeci de agenți Hamas în Fâșia Gaza, acuzându-i în mare parte că au încălcat armistițiul.