DCNews Stiri ÎCCJ suspendă Decizia nr. 574/2025 a lui Ilie Bolojan privind constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din justiție
Data actualizării: 16:52 25 Mar 2026 | Data publicării: 16:15 25 Mar 2026

ÎCCJ suspendă Decizia nr. 574/2025 a lui Ilie Bolojan privind constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din justiție
Autor: Ioan-Radu Gava

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Contencios administrativ și fiscal a decis suspendarea Deciziei nr. 574/2025 privind constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, înființat la inițiativa prim-ministrului Ilie Bolojan, în contextul elaborării și promovării modificărilor privind legile justiției.

Decizia instanței vine ca urmare a constatării unui posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare al acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat.

Hotărârea ÎCCJ reprezintă un semnal important privind necesitatea ca orice demers legislativ sau administrativ să se desfășoare strict în cadrul constituțional și legal, fără abuzuri de autoritate.

În acest context, subliniem importanța transparenței, a respectării procedurilor democratice și a consultării reale a tuturor actorilor relevanți în procesul de reformă a justiției.

Decizia este definitivă și are ca efect suspendarea imediată a activității acestui comitet.

guvernul bolojan
iccj
