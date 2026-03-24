Ilie Bolojan anunță desființarea a zeci de mii de posturi de la stat

Într-un interviu acordat Euronews România, marți seara, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre efortul pe care îl face Statul Român pentru reducerea cheltuielilor prin pachetul care prevede reducerea aparatului guvernamental, național și administrației locale.

„Ați promis reducerea aparatului de stat. Câte posturi vor dispărea efectiv?“, a întrebat realizatorul Tudor Mușat.

CITEȘTE ȘI - Ordonanța pentru criza carburanților, aproape de adoptare

„Este una din cele mai importante provocări pe care le avem în următoarele luni, pentru că am adoptat pachetul pe administrație care prevede reducerea aparatului guvernamental și național, plus administrația publică locală cu 10%.

Prin urmare vom avea niște reduceri în lunile următoare care sunt la nivelul zecilor de mii de posturi, în tot aparatul central și în administrația locală. Aceste reduceri trebuie făcute, în sensul că trebuie date hotărâri de consiliu, ordonanțe, hotărâri de Guvern etc. Nu este o operațiune foarte ușor de făcut, dar mie mi s-a părut că este cât se poate de corect ca anul acesta să existe un efort al statului pentru a-și reduce cheltuielile.

Dacă nu se reduc aceste cheltuieli, Ministerul de Finanțe a bugetat salarizarea redusă cu această pondere, deja redusă, la toate ministerele. În câteva luni se va vedea că alocările făcute nu acoperă cheltuielile de personal dacă nu se fac aceste reduceri“, a spus Ilie Bolojan, marți seara, la Euronews.