Ordonanța pentru criza carburanților, aproape de adoptare

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că ordonanţa de urgenţă privind declararea situaţiei de criză pe piaţa carburanţilor ar urma să fie adoptată de către Guvern miercuri după amiaza sau în cursul zilei de joi.

Astfel, miercuri la ora 11:00 va avea loc reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, cu participarea reprezentanţilor Guvernului, sindicatelor şi patronatelor. De la ora 12:30 ar urma să aibă loc plenul Consiliului Economic şi Social (CES), a precizat Ilie Bolojan, marţi, pentru Euronews.

„Pe fondul discuţiilor legate de preţul carburanţilor, am pregăti acest prim proiect de ordonanţă şi astăzi CES, care este un organism care trebuie să avizeze acest tip de proiecte, a amânat pronunţarea unei decizii - ei trebuie să dea un aviz, că este favorabil sau nefavorabil - solicitându-ne să facem o întâlnire într-un Consiliu Tripartit, la care să participe şi patronatele", a spus Bolojan.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, se așteaptă ca, „în următoarele două săptămâni, prețul la motorină standard să varieze între 10 lei și 10,3 lei”. El a punctat, într-o intervenție la B1TV, înaintea anunțului făcut de Guvern, trei scenarii: „două de creștere, una moderată, alta mai accentuată, dar și o variantă de scădere a prețului, fără a avea, din păcate, pretenția că vom ajunge la prețuri mici, dacă nu intervine statul sau dacă nu dispare o mare parte din taxele pe care statul le ia din prețul la motorină și la benzină”. În vreme ce alte state vin cu tot felul de măsuri, Dumitru Chisăliță spune despre absența statului român în aceste săptămâni vitale, că, la noi, „prima măsură a apărut abia săptămâna trecută, după trei săptămâni de conflict, și aceea una foarte timidă. Singura explicație logică este că noi încasăm undeva la 7 milioane de euro/săptămână, doar din depășirea de TVA, și fiecare săptămână în plus înseamnă încă 7 milioane care vin ușor la stat”. Acești bani sunt doar din suplimentul de TVA, dincolo de cei 4,5 lei pe care-i plătim pe acciză și TVA.

