DCNews Stiri România intră în "criza carburanților": Banii de care Guvernul nu se atinge! Elena Cristian: Ilie Bolojan își freacă mâinile de bucurie
Data publicării: 14:41 23 Mar 2026

România intră în "criza carburanților": Banii de care Guvernul nu se atinge! Elena Cristian: Ilie Bolojan își freacă mâinile de bucurie
Autor: Tiberiu Vasile

elena-cristian-analist DC Business Elena Cristian, analist DC Business

România se pregătește să declare oficial criza carburanților, însă măsurile anunțate de Guvern ar putea să nu fie suficiente. Analistul DC Business, Elena Cristian, a comentat subiectul.

Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, pe fondul conflictului cu Statele Unite și Israel, adâncește de la o zi la alta criza carburantului în tot mai multe țări. În timp ce state precum Ungaria sau Italia au intervenit rapid prin plafonări de prețuri și reduceri de accize, România se pregătește să declare oficial „criza carburantului”, la aproape trei săptămâni de la izbucnirea conflictului din Golf. Principalele măsuri vizează limitarea adaosului comercial, controlul transportului de motorină și modificări privind biocarburanții, însă viteza și eficiența acestora rămân discutabile. Analistul de business Elena Cristian a comentat deciziile Guvernului și declarațiile de astăzi ale ministrului Energiei, Bogdan Ivan, într-o intervenție la România TV.

"Să nu avem așteptări foarte mari"

”Din declarația ministrului Bogdan Ivan nu am înțeles mare lucru. N-am înțeles cât de repede vom vedea efectele măsurilor luate astăzi sau cum au estimat ei acest lucru. Ce pot să vă spun e că eu nu mă aștept la o scădere rapidă în perioada următoare sau, mă rog, mai bine zis, o stopare a creșterii. De ce? Măsurile luate astăzi nu prevăd în mod expres o intervenție fiscală. Primele 3 măsuri, cele legate de adaosul comercial, de transportul de motorină și biocarburant, pot aduce niște rezultate în această direcție, dar esența era reducerea accizelor. Reducerea accizelor aproape că nu e băgată în seamă, fiind o ultimă măsură în acest plan. Prin urmare, să nu avem așteptări foarte mari că în perioada următoare vom vedea carburanții cel puțin la același preț și că, în următoarele 6 luni, o să avem scăderi semnificative, dacă Guvernul nu se implică direct și nu ia măsuri pe linie fiscală.

"Statul ar putea să se bazeze pe asta, astfel încât românul să nu sufere"

Mie mi se pare că cei care ne conduc acum au învățat niște termeni noi, precum deficit bugetar, spațiu fiscal și așa mai departe, pentru a ameți populația. Dacă vreți să ne ancorăm bine în termenii economici, hai să înțelegem acciza și să facem ceva cu ea. Pe toți parlamentarii, politicienii, îi auzim că nu există spațiu fiscal, ca să vorbesc și eu precum guvernanții noștri, pentru scăderea accizei și taxelor. Nu trebuie să scadă acciza la prețul benzinei de dinainte de război, ci să scadă acciza la prețul de după război. Statul încasează zilnic sume uriașe din creșterea prețurilor la carburanți. Statul ar putea să se bazeze pe asta, astfel încât românul să nu sufere. Totuși, domnul Bolojan își freacă mâinile de bucurie când vede că prețul benzinei și motorinei au ajuns aproape 10 lei. Este total incorect acest discurs al celor care ne conduc”, a explicat Elena Cristian.

acest articol reprezintă o opinie
coalitia de guvernare
guvernul bolojan
ilie bolojan
bogdan ivan
benzina
motorina
accize carburanti
elena cristian
