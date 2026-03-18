DCNews Stiri ”Schemă unică pe pământ” în România: risc major de picaj bancar. Elena Cristian: Pare că ne îndreptăm spre un dezastru
Data publicării: 23:19 18 Mar 2026

”Schemă unică pe pământ” în România: risc major de picaj bancar. Elena Cristian: Pare că ne îndreptăm spre un dezastru
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu bani, lei romanesti Ciclul vicios care bagă România în incapacitate de plată sau băncile în faliment. Foto: Agerpres

România intră într-un cerc vicios în care dependența statului de împrumuturile băncilor crește riscul unui blocaj financiar major, cu avertismente tot mai clare privind un posibil colaps.

România se află într-un echilibru fragil, construit pe o relație de dependență care începe să dea semne clare de oboseală. Statul are nevoie constantă de finanțare pentru a funcționa, însă sursa principală rămân băncile locale, aceleași instituții care, avertizează specialiștii, se expun tot mai mult unui risc sistemic. În lipsa acestor împrumuturi, Guvernul riscă să ajungă în incapacitate de plată; în același timp, continuarea acestui mecanism pune presiune directă pe stabilitatea sistemului bancar, ducând la un colaps bancar.

Datele indică o realitate dificil de ignorat: peste 30% din economiile românilor din bănci au fost direcționate către finanțarea statului în ultimul deceniu, într-un model descris de analistul economic Radu Georgescu drept „o schemă unică pe pământ”. În paralel, avertismentele devin tot mai apăsate. E un cerc vicios care se strânge, iar semnalele din piață sugerează că urmează inevitabil un moment de corecție. Îngrijorările sunt tot mai reale, iar analistul DC Business Elena Cristian a punctat semnele care au alarmat-o pe acest subiect într-o intervenție la România TV.

"Ce mi-a atras atenția și mi s-a părut alarmant"

"E tot ce ne mai lipsea în țara asta, mai exact și un picaj bancar. Au tot apărut informații în ultimele zile că statul român se împrumută tot mai greu pe piețele externe. Cei mai mulți bani reușește să-i atragă prin emiterea de titluri de stat. Ce mi-a atras atenția și mi s-a părut alarmant e faptul că informațiile nu au fost infirmate de Ministerul de Finanțe. Ne-am fi așteptat să spună: 'cum, dar nouă ne dă toată lumea bani. Noi suntem foarte bine. Suntem minunați și tocmai ce ne-au împrumutat cutare'. Aceste informații nu sunt infirmate, în contextul în care nu sunt două săptămâni de când ni s-a zis că ne-am împrumutat 'îngrijorător de ieftin'. Eu m-am tot gândit la toate informațiile care au circulat în ultimul timp, dar și la tăcerea de la Ministerul de Finanțe, respectiv a întregului Guvern. Mi-au atras atenția și mi-au declanșat niște semne de întrebare. Asta ne-ar mai trebui. Dacă statul nu reușește să se împrumute, tocmai în contextul în care nimeni nu-l mai împrumută, iar agitația politică e mai mare ca oricând, pare că ne îndreptăm spre un dezastru", a spus Elena Cristian.

acest articol reprezintă o opinie
