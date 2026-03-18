€ 5.0940
|
$ 4.4133
|

DCNews Stiri ”Urmează să se întâmple ceva. Pixul e la Ilie Bolojan”. Elena Cristian vine cu explicații după circul fără precedent din Parlament
Data publicării: 21:27 18 Mar 2026

”Urmează să se întâmple ceva. Pixul e la Ilie Bolojan”. Elena Cristian vine cu explicații după circul fără precedent din Parlament
Autor: Tiberiu Vasile

grindeanu bolojan Liderii partidelor din coaliția de guvernare/ foto Agerpres

Disputa din Parlament pentru amendamentul PSD privind pensionarii și copiii cu dizabilități a blocat practic aprobarea bugetului. Analistul DC Business Elena Cristian a comentat subiectul.

Un scandal fără precedent a avut loc în Parlamentul României, încă de la primele ore ale dimineții. Reuniunea Comisiei de Buget și Finanțe s-a transformat rapid într-o confruntare politică acerbă între partide. PSD a propus un ajutor „one-off” pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, înainte de Paște și Crăciun, însă amendamentul a fost respins de PNL și USR. Cei de la AUR au refuzat să voteze 'pentru', limitându-se doar la declararea prezenței. După o pauză de două ore, aceeași propunere a fost readusă în discuție, însă rezultatul a fost identic. Majoritatea a blocat adoptarea acesteia, în timp ce AUR, principalul partid de opoziție, a refuzat să participe la votul în comisie.

Când ministerul de Finanțe a început prezentarea bugetului, PSD a reacționat rapid și dur, amenințând că nu va susține proiectul dacă amendamentul pentru pensionari și copiii cu dizabilități nu va fi inclus. Negocierile s-au încheiat fără compromis. Nici PSD, nici PNL nu sunt dispuși să cedeze, iar comisia a fost suspendată pentru mâine, lăsând în aer aprobarea bugetului. Analistul DC Business, Elena Cristian, a comentat situația într-o intervenție la România TV, punctând gravitatea blocajului și mizele politice. Se pare ca partidele se pregătesc de o implozie în coaliție, iar fiecare actor politic vrea să iasă din această ecuație ca cel 'nevinovat și responsabil'.

"Nici PNL și nici PSD nu mai vor să rămână la guvernare"

"Ei sunt în coaliție, sunt parteneri, sunt într-un soi de căsnicie, dar locuiesc în case diferite. PSD-ul aduce niște amendamente, restul le resping, dar toți vorbesc de responsabilitate și de drumul împreună. Mi se pare absolut superb. Amendamentele acelea au fost discutate de atâta timp. Să ne înțelegem, PSD spune de luni de zile că, fără pachetul de solidaritate, nu va fi adoptat acest buget. Este o chestiune publică, chiar o poziție publică a partidului de luni de zile. E clar că s-a întâmplat ceva pe parcurs în toată această poveste. E clar, din punctul meu de vedere, că nici PNL și nici PSD nu mai vor să rămână la guvernare. Cred că fiecare încearcă să găsească o cale prin care să iasă de la guvernare sau să-și reconstruiască poziția politică din această perioadă. Altfel nu-mi explic de ce au discutat în coaliție atâtea luni. S-a discutat despre pachetul de relansare economică, despre pachetul de solidaritate, au declarat și unii și alții că au ajuns la un punct de vedere comun, iar astăzi asistăm la tot acest circ, la care eu, jurnalist cu mulți ani de experiență în spate, nu am asistat niciodată în Parlamentul României. A fost un circ fără precedent.

"E clar că urmează să se întâmple ceva"

Așa ceva, într-o coaliție de guvernare, nu am mai văzut. Sigur, o coaliție se mai lupta cu puterea, se certau, se depuneau mii de amendamente și așa mai departe. Totuși, acolo, în coaliție, nu a mai existat așa ceva. Deci, este clar că și unul și altul vor să scape de celălalt sau, mai bine zis, și ceilalți mai mici prinși în toată această alianță. Vor să scape unii de alții, fiecare partid dorind să iasă ca cel mai eficient și responsabil în raport cu ceilalți. Bolojan i-a transmis clar astăzi ministrului Nazare să nu cedeze nicio centimă. Acest pachet nu trebuie să treacă. E clar că PNL-ul, în frunte cu Bolojan, nu mai dorește să stea în coaliție, iar dacă PSD nu votează bugetul, atunci nici social-democrații nu mai vor să continue. E clar că urmează să se întâmple ceva. Vor să se dea afară unii pe alții, dar pixul este la domnul Bolojan. Domnul Bolojan, fără PSD, nu știu cum se va descurca. Un guvern minoritar nu are cum să supraviețuiască în asemenea condiții. Nu are cum să treacă în Parlament. Urmează să se întâmple ceva. Nu se vor mai așeza la masă să găsească o soluție comună. Îmi amintesc cu ani în urmă, când nu aveam buget în ianuarie sau februarie, era un circ național. Se prăbușea țara. Acum, noi suntem la mijlocul lui martie și nu avem buget. Ei se ceartă într-un stil de maidan și, cu toate astea, nu se întâmplă nimic."

CITEȘTE ȘI: Ce pregătește PSD? Consemn pentru parlamentarii social-democrați să-și anuleze toate deplasările - surse
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
parlament
coalitia de guvernare
ilie bolojan
pnl
sorin grindeanu
psd
buget 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
