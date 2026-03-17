Analistul financiar Radu Georgescu, "speriat" de ce se întâmplă cu economia României. Pensiile și salariile, în pericol
Data publicării: 21:16 17 Mar 2026

Analistul financiar Radu Georgescu, "speriat" de ce se întâmplă cu economia României. Pensiile și salariile, în pericol
Autor: Doinița Manic

imagine cu bani, lei romanesti Pensiile și salariile sunt în pericol, dacă lucrurile nu se schimbă în următoarele două săptămâni, potrivit lui Georgescu. Sursa foto: Freepik

Analistul financiar Radu Georgescu spune că este "speriat" de ce se întâmplă în România din punct de vedere economic.

Analistul financiar Radu Georgescu trage un nou semnal de alarmă în legătură cu faptul că Guvernul nu reușește să se împrumute de la bănci. Potrivit lui, asta pune în pericol plata pensiilor și salariilor, dacă lucrurile nu se schimbă în următoarele două săptămâni. În plus, Georgescu atrage atenția că România plătește deja cele mai mari dobânzi la credite din Europa, mult mai mari chiar și decât Serbia, țară în "junk".

"Pe mine mă sperie ce se întâmplă în România din punct de vedere economic. Mă sperie și mai tare că nu vorbește nimeni despre aceste aspecte extrem de importante. Ieri, 16 martie, Guvernul a mers iar la bănci să ceară bani. A cerut suma de 150 milioane lei. A obținut zero lei. Băncile au cerut dobânzi foarte mari. Este a cincea oară în martie când Guvernul merge la bănci și nu primește niciun leu.

În martie, Guvernul a obținut zero lei de la bănci. La începutul anului, Guvernul a anunțat că trebuie să împrumute 280 miliarde lei în 2026. Adică trebuie să împrumute vreo 20 miliarde de lei în fiecare lună. Dacă Guvernul nu reușește să se împrumute o lună, România intră în incapacitate de plată.

Analistul financiar Radu Georgescu: Pe romănește, băncile consideră România o țară Junk

Pe românește, dacă Guvernul nu reușește să ia bani de la bănci în următoarele 2 săptămâni, va fi foarte dificil să se mai plătească pensii și salarii. Și mai îngrijorător este raportul publicat de Erste Bank. România plătește, în data de 16 martie, de departe cele mai mari dobânzi la credite din Europa. Mult mai mari chiar și decât Serbia! Serbia este țară în Junk.

Pe romănește, băncile consideră România o țară Junk. Erste Bank scrie în raport un mare semnal de alarmă pentru România. Paradoxal, în România nu vorbește nimeni despre raportul Erste Bank. Mă sperie când văd la TV că politicienii dau vina pe orice pentru situația economica din România. Dau vina pe războiul din Ucraina, pe războiul din Iran, pe ruși, pe melodia României de la Eurovision. Nu este adevărat. Nu este vina nimănui extern. Ce se întâmplă acum este 100% rezultatul Guvernelor din ultimii 6 ani", a scris analistul financiar Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

