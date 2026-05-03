Iluzia Lunii, fenomenul care ne înșală privirea de mii de ani

Ai observat vreodată că Luna pare mai mare atunci când răsare sau apune? Acesta este fenomenul numit „iluzia Lunii”, o eroare de percepție optică ce face ca Luna să pară mai mare aproape de orizont decât atunci când se află sus pe cer.

Explicația lui Aristotel

Se spune că Aristotel a reflectat asupra acestui efect încă din secolul al IV-lea î.Hr. El îl explica prin proprietățile de „mărire” ale atmosferei Pământului. Potrivit teoriei sale, atunci când Luna este privită la orizont, lumina trebuie să treacă printr-un strat mai dens de atmosferă, care o „mărește” asemenea unei lupe.

Această idee nu este complet absurdă, spre deosebire de alte concepții ale lui Aristotel, însă astăzi știm că iluzia Lunii este un truc al sistemului vizual uman, nu rezultatul unor fenomene neobișnuite ale sistemelor planetare.

Dovada simplă: Luna nu își schimbă dimensiunea

Deși Luna poate părea de dimensiuni diferite cu ochiul liber, dacă măsori fotografii ale Lunii cu o riglă, vei observa că ea își păstrează aceeași dimensiune într-o anumită noapte, indiferent dacă este la orizont sau sus pe cer.

La fel ca multe alte iluzii optice, misterul ține probabil de context și perspectivă. Majoritatea explicațiilor moderne sunt de acord că iluzia Lunii are legătură cu dificultatea creierului nostru de a evalua dimensiunea și distanța unor obiecte neobișnuite, precum Luna, deși nu este clar exact cum și de ce se întâmplă acest lucru, potrivit IFL Science.

Teoria reperelor vizuale de la orizont

O teorie susține că obiectele de la orizont copaci, munți sau clădiri creează impresia că Luna este mai aproape și, prin urmare, o percepem ca fiind mai mare. Când Luna se află sus pe cer, fără puncte de referință vizuale apropiate, o percepem ca fiind mai departe și, implicit, mai mică. Un efect similar apare în celebra iluzie Ponzo, unde două linii identice par a avea lungimi diferite din cauza contextului liniilor convergente. Cadrul mai larg face creierul să perceapă linia superioară ca fiind mai îndepărtată și mai mare, deși în realitate ambele linii sunt egale. Dacă îți imaginezi această ilustrație inversată, este posibil ca un fenomen asemănător să se producă și în cazul iluziei Lunii.

Pe de altă parte, poate că este mai degrabă o chestiune de dimensiune decât de distanță. Atunci când Luna este văzută lângă obiecte familiare de la orizont, îi putem aprecia mai bine dimensiunea uriașă și pare impresionantă. Când se află sus pe cer, fără repere familiare, nu mai pare la fel de impunătoare și pare mai mică.

Ce spune NASA

Totuși, după cum explică NASA, aceste teorii nu oferă o explicație perfectă. Astronauții aflați pe orbită experimentează și ei iluzia Lunii, deși nu au aceleași repere de la orizont care să le influențeze percepția distanței și dimensiunii.

Rămasă fără o explicație completă, NASA adoptă o perspectivă surprinzător de relaxată asupra fenomenului: „Chiar dacă nu știm exact de ce o vedem astfel, putem fi de acord că reală sau iluzie o Lună uriașă este o priveliște frumoasă.”

„Așa că, până când cineva va descifra exact ce face creierul nostru, cel mai bine este să ne bucurăm de iluzia Lunii și de peisajele dramatice, atmosferice și uneori chiar misterioase pe care le creează.”





