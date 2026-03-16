Creștere galopantă a prețurilor la pompă vs. plafonări în alte țări. Elena Cristian explică de ce nu vor scădea accizele la carburanți

Întrebată dacă e populism să ai grijă de categoriile vulnerabile ale țării, Elena Cristian, analist DC Business, a răspuns că nu poate fi considerat populism sprijinirea categoriilor vulnerabile și a explicat că milioane de români se află în risc de sărăcie. Aceasta a criticat politicile guvernamentale și modul în care sunt gestionate resursele publice.

„Poate fi populism în condițiile în care ai vorbit de un 1% categorii vulnerabile, dar haideți să ne uităm pe datele oficiale, publicate de Institutul Național de Statistică, care arată că în România circa 6 milioane de români sunt în risc de sărăcie și excluziune socială. 1,5 milioane de români sunt în sărăcie severă. Vorbim de 1 român din 3 care este sărac, care nu are cu ce trăi”, a spus Elena Cristian.

De ce au ajuns aici

„Au ajuns aici nu doar din cauza felului în care a ajuns să se gestioneze, ci din cauza politicilor guvernamentale. Vorbim de ani de zile despre legislație care nu este corectă pentru toată lumea, despre dublă măsură, despre politici care nu sunt menite să ajute aceste categorii.

38% dintre copiii României sunt în risc sever de sărăcie. Există o statistică de anul trecut care arată că 250.000 de copii se culcă seara fără să mănânce. Când fac aceste bugete, oamenii ăștia se uită pe vreo cifră oficială sau se ceartă între ei acolo lăsând impresia că vor să facă ceva pentru țară?

Cinismul lor se bazează pe o creștere a veniturilor din TVA-ul colectat la carburanții mai scumpi. Eu m-aș băga sub masă și nu aș spune. Ok, vin banii de acolo pentru că statul câștigă 70% din prețul carburanților, sunt taxele și impozitele care ajung în visteria statului, pe care statul nici măcar nu îi cheltuie eficient”, a spus Elena Cristian.

De ce nu scad accizele?

Elena Cristian a explicat că prețul combustibililor nu va scădea în România și că alte state europene aplică plafonări, reduceri de taxe și controale stricte.

„Nu cred că vor scădea accizele. Nu cred că interesează pe cineva pentru că am în față o listă a statelor care au luat deja decizii, doar că la noi din nou se vorbește: ministrul Energiei vine cu o listă de măsuri, premierul spune că nu e bine, toată lumea își dă cu părerea, vorbesc de cei care ne conduc, și, în final, nu se întâmplă nimic la pompă. Prețurile cresc zilnic.

Toate guvernele europene folosesc un mix de plafonări, reduceri de taxe și controale stricte. De exemplu Croația, care a stabilit un preț maxim de 1.5 euro la litru. Slovenia a implementat plafonarea prețurilor și reducerea accizelor. La fel și Ungaria - a gândit un sistem de protejare a consumatorilor din acest punct de vedere.

La noi, 70% din prețul litrului de combustibil reprezintă accize, impozite și taxe. De ce nu se reduc pe o perioadă limitată aceste impozite și taxe în așa fel încât să putem avea un preț plafonat până când va trece criza petrolului? Pentru că, să ne înțelegem, ministrul Energiei spunea că avem rezerve pentru 5 luni, dar mare parte din aceste rezerve nu sunt în România. Va trebui să fie aduse aceste rezerve dacă vom intra într-o criză majoră.

Or, o strategie integrată pentru toate aceste chestiuni nu există în acest moment, iar eu nu cred că o să scadă prețul combustibililor. Cred că vom avea prețuri record, ca și la energie, și cred că vor continua să crească în perioada următoare”, a spus Elena Cristian la România TV.