Criza carburanților: La cât urmează să limiteze Guvernul adaosul comercial / Proiect de OUG
Data publicării: 19:56 23 Mar 2026

Criza carburanților: La cât urmează să limiteze Guvernul adaosul comercial / Proiect de OUG
Autor: Ioan-Radu Gava

pompe de benzina si motorina Foto: Agerpres

Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, adaosul comercial va fi limitat la 50% pentru benzină, motorină şi materii prime utilizate pentru obţinerea acestora.

Ministerul Energiei a publicat luni seara proiectul de ordonanţă de urgenţă care prevede declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie şi/sau comercializează benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora, scrie Agerpres.

Potrivit documentului citat, adaosul este limitat la mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni iar măsura are în vedere evitarea unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendinţe de speculă.

Proiectul prevede, totodată, că exportul produselor petroliere (benzină şi motorină) se va putea realiza doar cu acordul ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi ministerului de resort.

Totodată, se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preţ care depăşeşte valorile preţurilor maximale şi se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conţinutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piaţă de la 8% la minimum 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecţie.

Măsurile de protecţie se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză. 

