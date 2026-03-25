Primăria Sectorului 4 lansează o platformă digitală pentru acces rapid la servicii publice.

Primăria Sectorului 4 a lansat o platformă online dedicată cetățenilor, prin care aceștia pot accesa rapid servicii publice digitale, fără a se deplasa la ghișeu. Noua interfață permite crearea unui cont prin completarea datelor personale, precum numele, prenumele și numărul de telefon, urmată de încărcarea documentelor necesare.

Platforma oferă acces la mai multe servicii administrative, inclusiv depunerea de solicitări și gestionarea taxelor locale. Reprezentanții instituției transmit că digitalizarea proceselor administrative are ca scop reducerea timpului de așteptare și creșterea eficienței în relația cu cetățenii.

Utilizatorii sunt încurajați să își creeze cont și să folosească serviciile online disponibile, într-un demers de modernizare a administrației publice locale.